鳳松、鳳誠安居社宅動土　加速提供社會住宅量能

記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-19 17:43:52
繼本(11)月15日高雄左營區崇實安居社會住宅動土後，國家住都中心今日再於鳳山區舉辦兩處社會住宅動土典禮，總統蔡英文今（19）日主持高雄鳳松、鳳誠安居社會住宅動土典禮，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、國家住都中心代理董事長花敬群等人共同持鏟，加速提供高雄市社會住宅量能，近期宣示的4年興建1萬戶社宅目標，又往前推進。
總統蔡英文致詞時表示，改革居住問題中重要的「安心住宅計畫」政策，規劃8年興辦20萬戶社會住宅，其中8萬戶是包租代管，12萬戶由中央與地方合力興建，這項計畫需要地方政府與中央一起合作才能達成目標，雖然高雄市長陳其邁說了多次感謝中央，但其實她很感謝陳其邁市長率領高雄市政府團隊全力配合，並成立高雄市社會住宅平台，加速協調土地取得、設計、規劃等工作，讓社會住宅的進度可以快速推展，也特別感謝高雄市租賃業者在城中城事件發生後，第一時間提供受災戶媒合租屋的協助，讓住戶不用擔心無處可居。
陳其邁表示，中央在本週陸續動土左營崇實、鳳山鳳松及鳳誠3處社會住宅，共有1,590戶社會住宅開工興建，後續行政院蘇院長也承諾協助高雄市興建7,200戶的社宅，還有15處也都在進行規劃設計作業中，很快的也將陸續動土興建，除了將綠建築、智慧建築設計標章納入設計，也會依據基地位置的需要提供日照、公托、身障服務、健身中心等服務設施，此次動土興建的鳳山「鳳松安居」及「鳳誠安居」，分別有411戶及320戶社會住宅，鳳松安居設有日照中心及幼兒園，鳳誠安居則設有日照中心等社會服務設施，是融合居住與社會照顧的優質住宅。