鳳松、鳳誠安居社宅動土　加速提供社會住宅量能

繼本(11)月15日高雄左營區崇實安居社會住宅動土後，國家住都中心今日再於鳳山區舉辦兩處社會住宅動土典禮，總統蔡英文今（19）日主持高雄鳳松、鳳誠安居社會住宅動土典禮，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、國家住都中心代理董事長花敬群等人共同持鏟，加速提供高雄市社會住宅量能，近期宣示的4年興建1萬戶社宅目標，又往前推進。





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