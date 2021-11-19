陳玉珍高雄街頭公投宣講　批民進黨欺騙國人

公投即將在12月18日登場，除了民進黨積極動員說明會、站路口宣講，國民黨也開始動起來，今（19）日下午首次集結立法委員陳玉珍、高雄市議長曾麗燕，以及多位國民黨黨籍議員，聲勢浩大一起站街頭宣講，陳玉珍除了重申「四個都同意、臺灣更美麗」之外，更對民進黨說不開放萊豬就不能加入國際貿易組織的說法是在欺騙國人。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-19 18:18:27
陳玉珍說，進口萊豬的法令，去年12月24號平安夜，一個不平安的法令已經通過了。現在已經過了十一個月，這些日子以來，有看到我們跟美國簽署任何國際貿易組織嗎？完全沒有任何的進展，奉勸執政黨，先把你前面的那一張支票兌現，再來開下一張支票。
對於公投綁大選，民進黨說法是如果公投綁大選，就是國民黨要來亂的，就是要擾亂選舉，這真的完全不成立，民進黨今天做的就是讓台灣的民主走回頭路說，沒收大家的權力，可能改天就會說，陳玉珍你如果當選會造成國家的困擾，所以陳玉珍你不能參選立委，百姓因為你去投票可能會造成社會的動盪，難道就是擾亂選舉嗎？
而三接所在地方浪非常大，不是一個適合做三天然氣接收站的地方，陳玉珍強調，我們不是反對政府座天然氣接收站，而是那個地點不適合，那這個案子的跟核四重啟是有相關性。
針對重啟核四，陳玉珍認為，政府宣傳說核能電廠蓋在S斷層帶上，但是核四廠的反應爐並沒有蓋在斷層帶上，而且事實上這個斷層已經是一個四萬年沒有沒有動的斷層，是一個死斷層，事情都有好有壞，大家看機率高低，核安出現危險的機率非常低，但是空氣是我們每天在呼吸，為了高雄市民的健康更好，應該要支持比較乾淨的能源。