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李昆澤舉辦三民場公投說明會　呼籲四個不同意台灣更有力

▲年底的四項公投，今天晚間立委李昆澤在三民公園舉辦宣講活動，副總統賴清德等人也都到到場助講。(圖／翻攝畫面)
▲年底的四項公投，今天晚間立委李昆澤在三民公園舉辦宣講活動，副總統賴清德等人也都到到場助講。(圖／翻攝畫面)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-19 21:23:25｜2021-11-19 21:24:59

年底的四項公投，關乎台灣未來的重要發展，今(19)日晚間立委李昆澤在三民公園舉辦宣講活動，誠摯邀請鄉親朋友共同參加，一起了解四項公投議題，副總統賴清德等人也都到到場助講，展現大團結氣勢。李昆澤也拜託大家，為了台灣的未來能夠穩健發展，高雄人要用選票展現守護民主的氣魄，請大家都投下「四個不同意」，一起守護台灣，四個不同意，台灣更有力。

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▲李昆澤最後拜託大家，12月18日為了台灣的未來能夠穩健發展，請大家一定要出門投票，投下「四個不同意」(圖／立委李昆澤辦公室提供)
▲李昆澤最後拜託大家，12月18日為了台灣的未來能夠穩健發展，請大家一定要出門投票，投下「四個不同意」(圖／翻攝畫面)
立委李昆澤在三民公園舉辦宣講活動包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、台灣基進陳柏惟、康裕成議員、何權峰議員、鄭孟洳議員、邱俊憲議員、高閔琳議員等來賓皆親自到場助講，展現大團結氣勢，現場的群眾超過三千人，氣氛熱烈，齊聲吶喊守護台灣。

李昆澤表示，在蔡英文總統和蘇貞昌院長所率領的「有政府會做事」團隊支持下，他立委任內陸續完成包括促成鐵路地下化通車、綠廊道土地擘劃發展、爭取陸橋拆除經費4.35億、推動捷運黃線興建、鼎金系統交流道匝道拓寬改善等，他也強調所有政策推動的基礎都是民意，有市民朋友的認同、中央政府的支持，高雄才能持續的發展、不斷的進步。

議員鄭孟洳表示，核四位於地震斷層帶上，千萬國人無法承擔核災風險。核四不應被有心人士操作為政治議題。投下不同意票，讓核四及國家整體能源政策回歸轉業、理性討論。

議員何權峰也痛批國民黨不該為反對而反對，2018年地方公職選舉綁公投，排隊投票到晚上十點半。甚至還有邊投票邊開票的狀況，公平性備受質疑，如今國民黨用這議題想要打亂選舉的步調，呼籲12/18公投一定要投下四個不同意。

議員康裕成強調，未來高雄橋頭科園區、台積電進駐產業園區都需要用電，也面臨核一核二將除役的階段，針對「遷移三接」、「重啟核四」都要投下「不同意」票，在這邊拜託大家。

李昆澤最後拜託大家，12月18日為了台灣的未來能夠穩健發展，要確保台灣能源轉型、促進台灣走向國際、堅持台灣的民主進步，高雄人要用選票展現守護民主的氣魄，展現民主的品質，請大家一定要出門投票，投下「四個不同意」，即「公投大選應分離，擾亂選務不同意」、「核電廢料無處去，續建核四不同意」、「台美關係要緊密，阻礙貿易不同意」、「顧藻礁也顧電力，拖延三接不同意」一起守護台灣，四個不同意，台灣更有力。

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