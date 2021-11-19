李昆澤舉辦三民場公投說明會　呼籲四個不同意台灣更有力

我是廣告 請繼續往下閱讀
李昆澤表示，在蔡英文總統和蘇貞昌院長所率領的「有政府會做事」團隊支持下，他立委任內陸續完成包括促成鐵路地下化通車、綠廊道土地擘劃發展、爭取陸橋拆除經費4.35億、推動捷運黃線興建、鼎金系統交流道匝道拓寬改善等，他也強調所有政策推動的基礎都是民意，有市民朋友的認同、中央政府的支持，高雄才能持續的發展、不斷的進步。
議員鄭孟洳表示，核四位於地震斷層帶上，千萬國人無法承擔核災風險。核四不應被有心人士操作為政治議題。投下不同意票，讓核四及國家整體能源政策回歸轉業、理性討論。
議員何權峰也痛批國民黨不該為反對而反對，2018年地方公職選舉綁公投，排隊投票到晚上十點半。甚至還有邊投票邊開票的狀況，公平性備受質疑，如今國民黨用這議題想要打亂選舉的步調，呼籲12/18公投一定要投下四個不同意。
議員康裕成強調，未來高雄橋頭科園區、台積電進駐產業園區都需要用電，也面臨核一核二將除役的階段，針對「遷移三接」、「重啟核四」都要投下「不同意」票，在這邊拜託大家。
李昆澤最後拜託大家，12月18日為了台灣的未來能夠穩健發展，要確保台灣能源轉型、促進台灣走向國際、堅持台灣的民主進步，高雄人要用選票展現守護民主的氣魄，展現民主的品質，請大家一定要出門投票，投下「四個不同意」，即「公投大選應分離，擾亂選務不同意」、「核電廢料無處去，續建核四不同意」、「台美關係要緊密，阻礙貿易不同意」、「顧藻礁也顧電力，拖延三接不同意」一起守護台灣，四個不同意，台灣更有力。