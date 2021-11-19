高雄公投說明會　賴蘇邁周末夜輪番站台

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高雄市長陳其邁說，台積電確定來高雄，他告訴台積電，高雄有地有電有水，還有方便的捷運站和高鐵，這是拚了很久，讓台積電看到高雄的誠意，該有的準備好，高雄發的電只用了56%，台積電一定有電用，現在國民黨卻說不要三接，要繼續南電北送，這樣對嗎？至於核四，萬一出了甚麼事，台灣一個小小的島該怎麼辦？當然不要這樣，蘇貞昌院長為了整個台灣經濟日拚夜拚，受盡委屈，蔡英文總統、民進黨的立委大家都替台灣在拚，大家一定要支持他們，公投投下四個不同意。
行政院長蘇貞昌則拿出他的撞球桿，一一細數「有政府會做事」的政績，國民黨不但到處亂，還亂到國外都知道，而對四大公投，蘇貞昌說，不能讓國民黨再這樣鬧，核廢料無處去，沒有人要，每一度電送到每一家戶都是很不簡單，現在國民黨就是要害大家沒電，說不要三接，大家不要被國民黨煽動，台灣要和世界做生意，不要像國民黨一樣說美豬是「瘋豬肉」，一定公投每一項都要投下不同意，「四個不同意、台灣更有力」、「四個不同意、不讓國民黨亂下去」。
副總統賴清德說，關於美豬，政府已做好把關機制，你如果不要買、不會買到，如果不要吃、不會吃到，美國牛肉從馬英九政府進口以來已經8、9年，都沒有出過問題，為什麼美豬不行？賴清德直言「這些都是政治語言」；至於三接的電本來就是要給北部用的，已經在興建了，若不能繼續蓋下去，煤炭發電就無法減少，還會造成地球暖化，企業會被課碳稅，越來越難過，千萬不要拿石頭砸自己的腳，「四個不同意、台灣更有力」。