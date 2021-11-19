民進黨四大公投高雄宣講　許智傑、邱志偉20日接力登場

民進黨推動公投全國宣講，高雄市籍立委許智傑 、 邱志偉將先後於 20 日上午、晚上分別於鳳山、岡山各有一場說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁都將站台論述並呼籲民眾用「四個不同意，讓台灣更有力」。

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▲立委邱志偉將於11月20日晚上6時30分於海中鮮婚宴會館(岡山區岡山路537號)舉辦說明會。(圖／翻攝畫面)

四大公投將於 12 月 18 日舉行，民進黨在高雄市以立委為戰區舉辦 8 場說明會，接續 11 月 15 日的首兩場說明會，今天晚上還有立委劉世芳、李昆澤舉辦的宣講，賴蘇邁也會趕場站台講述公投「四個不同意」的重要。

立委許智傑也將於 11 月 20 日上午 10 時於和樂餐廳 ( 鳳山區建國路二段 88 號 ) 、立委邱志偉 20 日晚上 6 時 30 分於海中鮮婚宴會館 ( 岡山區岡山路 537 號 ) 宣講。

立委林岱樺則於 11 月 26 日晚上 6 時於林園區廣應廟廟埕廣場 ( 林園區王公路 340 號 ) 、立委邱議瑩於 11 月 28 日上午 10 時於旗美高中大禮堂 ( 旗山區樹人路 21 號 ) ，屆時賴清德、蘇貞昌及陳其邁也會站台接力宣講。