民進黨四大公投高雄宣講 許智傑、邱志偉20日接力登場
民進黨推動公投全國宣講，高雄市籍立委許智傑、邱志偉將先後於20日上午、晚上分別於鳳山、岡山各有一場說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁都將站台論述並呼籲民眾用「四個不同意，讓台灣更有力」。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-19 23:30:00
四大公投將於12月18日舉行，民進黨在高雄市以立委為戰區舉辦8場說明會，接續11月15日的首兩場說明會，今天晚上還有立委劉世芳、李昆澤舉辦的宣講，賴蘇邁也會趕場站台講述公投「四個不同意」的重要。
立委許智傑也將於11月20日上午10時於和樂餐廳(鳳山區建國路二段88號)、立委邱志偉20日晚上6時30分於海中鮮婚宴會館(岡山區岡山路537號)宣講。
立委林岱樺則於11 月26日晚上6時於林園區廣應廟廟埕廣場(林園區王公路340號)、立委邱議瑩於11月28日上午10時於旗美高中大禮堂(旗山區樹人路21號)，屆時賴清德、蘇貞昌及陳其邁也會站台接力宣講。
四大公投案攸關民進黨的執政價值及國家未來經貿發展，民進黨高雄市黨部主委趙天麟及立委們均鼓勵民眾踴躍參加說明會及關心公投對台灣未來發展的重要，籲民眾公投以「四個不同」守護台灣，讓台灣接軌國際及站上世界經貿舞台。