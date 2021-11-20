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家樂福也有疫苗接種站！高市府與企業合作讓接種更便利

▲高雄市政府與家樂福合作，在新楠店、鼎山店、愛河店及五甲店設置疫苗接種站。（圖／高市府衛生局提供）
▲高雄市政府與家樂福合作，在新楠店、鼎山店、愛河店及五甲店設置疫苗接種站。（圖／高市府衛生局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-11-20 00:04:26

為提升高雄市疫苗涵蓋率，提供長輩更便捷的接種服務，高雄市政府與家樂福合作，在新楠店、鼎山店、愛河店及五甲店設置疫苗接種站，提供「COVID-19疫苗」及「流感疫苗」的現場接種服務。家樂福接種站除了提供疫苗接種服務，凡當日現場接種「COVID-19疫苗第一劑」之65歲以上長輩，以及接種「流感疫苗」之75歲以上長輩，可獲贈家樂福200元提貨券，每店每日限額20名，送完為止。

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▲家樂福疫苗接種站提供「COVID-19疫苗」及「流感疫苗」現場接種服務。（圖／高市府衛生局提供提供）
▲家樂福疫苗接種站提供「COVID-19疫苗」及「流感疫苗」現場接種服務。（圖／高市府衛生局提供）
家樂福疫苗接種站 11月20日至26日提供COVID-19疫苗，11月27日至12月1日則有部分分店提供公費流感疫苗接種。高市府衛生局進一步說明，20日下午1至5點，及晚上6至8點，於鼎山店4樓以及愛河店2樓安排莫德納疫苗接種，尚未接種第一劑或間隔28天欲接種第二劑者，可到現場登記接種(惟現場不提供混打服務)，其餘各店詳細疫苗接種時段，可上高雄市政府衛生局網站查詢。

家樂福公共事務部南區公關經理呂承璁表示，賣場是民眾生活重要場所，能與高雄市衛生局合作設立疫苗施打點，增加疫苗施打的便利性，共同為社會進一份心力感到開心，也歡迎市民朋友前來家樂福採買與接種。

衛生局呼籲，提升疫苗接種涵蓋率，將可作為國內防疫措施調整放寬之評估標準，有助於逐步恢復正常生活。市民完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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