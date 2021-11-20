公投爭取新住民支持　賴清德要大家一起守護台灣

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立委劉世芳則表示，蔡總統拜託大家一定要參與公投，投下四張不同意，我們不要核電、要減少煤電，用天然氣發電是能源轉型的新方向，要支持三接繼續蓋下去；至於美豬議題，美牛都已經吃8、9年，國民黨卻說美豬有問題，這樣對嗎？
今天活動約有100位新住民姊妹參與，現場並由並由「高雄東協經貿文化交流協會」理事長陳雪娥、「高雄市越南同鄉會」會長岑歡琼、「妮藍泰國文化」會長許珍妮、「外籍南洋姊妹關懷協會」代表阮芳紅等四位來自越南、印尼、泰國的新住民姐妹，上台以母語向與會者分別宣講四項公投，號召高雄新住民相挺四個不同意，讓台灣更有力。
副總統賴清德表示，台灣會積極和東南亞國家做經濟的合作，新住民朋友來台多年，替台灣培育人才，不論先來後到，我們現在就是一家人，要一起守護台灣，他說四項公投主力要放在萊豬議題，這跟日常生活最貼切，若不開放，台灣沒有辦法在國際上跟人家做生意，台灣是外交的國家，萊劑有國際標準，在標準以下才可以進來台灣，如果投同意不進口到台灣來，等於打斷外國跟台灣做生意的機會。
再來核四已經蓋蓋停停已經22年，不但是老爺車、還是拼裝車，這樣當然不安全；而公投綁大選，大家都記得上次10張公投票投到深夜，合在一起亂成一團，所以不能夠又搞在一起。
至於珍愛藻礁公投，公投內容並未寫完整，也沒有告訴大家政府已經減少到只用23公頃，10分之9政府都已經保護起來，只要等三接蓋好，2023年就可以發電使用，也沒有告訴大家若不能順利發電，台灣會面臨缺電問題，高雄、台中的燃煤發電就降不下來，要拜託大家，四個不同意，這個難關過了，台灣才能繼續向前進，四個不同意對台灣才會好，要站出來守護台灣。