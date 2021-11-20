力挺公投「四個不同意」　許智傑籲高雄市民投下不同意票

年底公投民進黨立委許智傑於今（20）日舉辦四大公投說明會，現場出現千位市民的到場響應，對於攸關台灣未來發展的四項公投案非常關切。許智傑呼籲，這是台灣走入國際社會、邁向能源轉型、鞏固民主政治的關鍵時刻，請高雄市民一起成為守護台灣進步的力量，針對年底四項公投議題，投下四個不同意！台灣更有力！





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▲許智傑呼籲高雄市民一起成為守護台灣進步的力量，針對年底四項公投議題，投下四個不同意！台灣更有力！圖／翻攝畫面）

▲「邁向過半大聯盟」成員黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘等人帶來公投行動劇，呼籲高雄市民針對四項公投議題，投下四個不同意票！（圖／翻攝畫面）

立委許智傑於今天舉辦四大公投說明會，邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻、黃捷以及前立委陳柏惟等人共同宣講，呼籲高雄市民針對四項公投議題，投下四個不同意票！「邁向過半大聯盟」成員黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘等人帶來公投行動劇，呼籲高雄市民針對四項公投議題，投下四個不同意票！





立委許智傑表示，美國一向是台灣最重要的貿易及戰略夥伴，台灣若禁止符合國際標準、科學證據、安全容許量的萊克多巴胺美豬進口，會被美國視為貿易障礙，不僅對於台美未來雙邊貿易合作關係可能產生負面影響，也不利台灣參加CPTPP。





許智傑也指出，民進黨政府針對萊豬有完善的溯源、管理和稽查措施，並且落實查驗與強制標示，讓國人可以從標示得知豬肉產地以及是否含有萊克多巴胺，也能從食藥署網頁即時得知各國豬肉進口量及是否含有萊克多巴胺，政府盡最大努力嚴格把關食品安全，讓國人食安無虞。





▲市議員林智鴻強調，這次四個公投案將決定台灣未來，他呼籲市民為了孩子、長輩，我們的下一代，一起站出來投下「四個不同意」！（圖／翻攝畫面）

同時，高雄市議員林智鴻也到場助講，林智鴻強調，這次四個公投案將決定台灣未來，包括能源轉型路線、台灣走向世界的路線、公民充分自主的重要三大路線，兩個抉擇，呼籲市民為了孩子、長輩，我們的下一代，一起站出來投下「四個不同意」！一個共同目標，透過公投確立未來走向美好的台灣、有未來性的台灣、屬於我們自己的台灣！





針對核四議題，林智鴻認為，核四廠是22年前的老舊設計，有嚴重的安全疑慮，怎麼會符合現在世代的需求？且核四位置就設在地震斷層帶，以及無法處理完全的核廢料該如何處理？他呼籲所有市民「核四重新商轉」一定要投下「不同意票」，核災才遠離。



