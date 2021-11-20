COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

SJ始源、恩地爆料　光洙女友李善彬「真面目讓人衝擊」

▲李善彬私下爽快隨和，SJ始源、鄭恩地都認證。（圖／myVideo）
▲李善彬私下爽快隨和，SJ始源、鄭恩地都認證。（圖／myVideo）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-20 19:00:00

韓劇《酒鬼都市女人們》由Super Junior崔始源、鄭恩地、韓善伙和李光洙的女友李善彬主演，4位演員受訪時情緒超HIGH，問到誰和劇中角色差異最大，全員皆點名李善彬，始源說：「單看善彬的臉，還以為她屬於安靜型，事實上她是非常有趣、活潑、有朝氣的。」鄭恩地也說，李善彬不說話的時候給人一種高冷感，又好像很怕生，「但其實完全相反，是很瀟灑爽快、隨和的，內心非常正直。」李善彬在旁聽到大家的評價，獨自忙碌的搞笑演著默劇，徹底展現她反轉的魅力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李善彬（左起）、韓善伙、鄭恩地私下話很多。（圖／myVideo）
▲李善彬（左起）、韓善伙、鄭恩地私下話很多。（圖／myVideo）

始源在劇中飾演綜藝節目製作人，請他推薦三位女主角適合的節目，這個問題讓演員們直呼新鮮，還來不及等始源回答，善伙毛遂自薦要上料理節目，「我真的很會料理，快點送我去《一日三餐》啦！」恩地大笑說：「這位姊姊很有野心！」始源也貼心回應：「善伙有非常顧家的一面，很會做菜，所以推薦她去《一日三餐》。」引起哄堂大笑。

始源接著推薦鄭恩地參與《Running Man》、《人生酒館》類型節目，「她很懂的聆聽，很會配合別人。當節目固定班底時，有來賓來參加時，她很適合在旁引導。」談到李善彬，始源認為她適合去上韓國名廚白種元的節目，「一邊做料理，一邊聊天的那種。」善伙一聽到立刻邀約李善彬一起去，無暇理會在旁認真分析解釋的始源。

3位女演員接著熱心尋找適合始源的綜藝節目，鄭恩地提議《問題男子》、《Free19》，「我覺得始源歐爸很適合神祕類型的節目。」李善彬也附和：「需要智慧的那種！」原來始源在她們心目中是「腦性男」代表。李善彬認為始源還可加入時事談話節目《Kokkomu》，甚至提出特種部隊成員組成的《鋼鐵部隊》，始源聽完驚嚇到睜大眼睛回應：「不知道是不是上了年紀，需要體力的我就不太行！」 《酒鬼都市女人們》每週六在myVideo播出。

▲始源飾演綜藝節目製作人姜北九。（圖／愛奇藝國際站）
▲始源飾演綜藝節目製作人姜北九。（圖／愛奇藝國際站）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀