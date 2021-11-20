SJ始源、恩地爆料　光洙女友李善彬「真面目讓人衝擊」

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始源在劇中飾演綜藝節目製作人，請他推薦三位女主角適合的節目，這個問題讓演員們直呼新鮮，還來不及等始源回答，善伙毛遂自薦要上料理節目，「我真的很會料理，快點送我去《一日三餐》啦！」恩地大笑說：「這位姊姊很有野心！」始源也貼心回應：「善伙有非常顧家的一面，很會做菜，所以推薦她去《一日三餐》。」引起哄堂大笑。
始源接著推薦鄭恩地參與《Running Man》、《人生酒館》類型節目，「她很懂的聆聽，很會配合別人。當節目固定班底時，有來賓來參加時，她很適合在旁引導。」談到李善彬，始源認為她適合去上韓國名廚白種元的節目，「一邊做料理，一邊聊天的那種。」善伙一聽到立刻邀約李善彬一起去，無暇理會在旁認真分析解釋的始源。
3位女演員接著熱心尋找適合始源的綜藝節目，鄭恩地提議《問題男子》、《Free19》，「我覺得始源歐爸很適合神祕類型的節目。」李善彬也附和：「需要智慧的那種！」原來始源在她們心目中是「腦性男」代表。李善彬認為始源還可加入時事談話節目《Kokkomu》，甚至提出特種部隊成員組成的《鋼鐵部隊》，始源聽完驚嚇到睜大眼睛回應：「不知道是不是上了年紀，需要體力的我就不太行！」 《酒鬼都市女人們》每週六在myVideo播出。
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