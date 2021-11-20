青村集市「吃在地、玩農村」　限定市集在科工館

行政院農業委員會水土保持局、國立科學工藝博物館、與高雄市政府農業局共同舉辦的「青村集市」11月20至21日、12月4至5日兩個週末在科工館北館追風廣場開市。4天的活動集結全台青年、農村工作室以及當地特色手工藝、文創產業，藉此號召全民「吃在地、玩農村」好吃好玩又好拍。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-20 16:35:29
「青村集市」在場許多青年農夫、農村工作室，皆是由行政院農委會水土保持局長期深耕農村、整合資源，並導入企業化輔導的品牌，顛覆大家對傳統產業的想像。市集現場也推出好康優惠，只要農遊券或現金湊滿888元，即可兌換1000元現金園遊券，限量300名。另外，高雄市政府農業局再加碼，指定攤位使用農遊或五倍券消費滿500元再送高雄券100元，隨換隨用。
科工館場次也看得到高雄限定由高市府農業局輔導成立的「型農大聯盟」在兩週展期共有17位型農參展，在「型農夠意思」展區可以選購當季的玉女小番茄、芭樂，充滿高雄在地水果風味的冰品、果乾、果醋與糕餅，還有暖心又暖胃的羊肉爐、雞肉料理等。展區更特別推出好禮雙重送活動，凡型農大聯盟Line好友當日於展區不限金額消費，即可獲得時尚購物袋一只；消費滿額還可參加「型農轉轉樂」單筆消費滿50元可獲得一點，集滿6點可至服務台參加轉盤一次，週週準備超過500項好禮(抽完為止)。
現場還有大專生洄游農Stay青年帶來的投石機體驗、醬菜醃漬、藍染DIY等農村工藝手作體驗，舞台上有臺南市管樂團、高雄鼓道場等現場音樂表演、氣球/魔術泡泡互動秀輪番上陣，走到哪裡都有得玩。「青村集市」活動詳情請關注國立科學工藝博物館粉絲頁。