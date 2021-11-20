民進黨首場社會力公投說明會　小英帶隊高雄登場

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蔡英文笑說，這次幾乎可以說是靠一個人說服台積電來高雄投資，這個人就是陳其邁市長，他幾乎一天講三次，一直追到底、鍥而不捨，他對行政院也熟門熟路，甚至三更半夜還會找總統，總統就是一邊罵一邊筆記，但都有把事情做到，南臺灣的科技走廊將形成，將為南台灣創造更多好的工作機會；政策要穩健往前走，不要反覆不定，甚至「倒退嚕」，所以「能源轉型要繼續推」、「電力供應要穩定」、「貿易布局要更多元」、「民主發展更優化」。
蔡英文強調，現在還沒有任何一個縣市長願意收核廢料，北北桃基宜縣市首長都有志一同，反對重啟核四，相對的「我們不同意停建三接」，三接一旦停建，造成的缺口一年要多少500萬噸的煤來替代，為了改善南電北送，改善空汙，三接的續建是勢在必行，很多人關心藻礁保育，政府已經提出最好的藻礁保育方案。
對於反美豬公投，蔡英文說，民進黨過去的確對萊劑表示過疑慮，但經過CODEX的規範，民進黨也開始接受，為何符合國際標準的美牛可以吃，美豬卻被說成「毒豬」，「食安」政府一定會把關，台灣如果要把台灣的好東西賣到國外，進口美豬就是向世界展現台灣解決困難貿易的決心。
蔡英文說，台灣也已申請加入CPTPP，當然要和11個會員國採取一樣的市場規範，若倒退嚕，世界會質疑台灣的信用，走回依賴單一市場、被邊緣化的老路，要走一條新的路，就是走向世界，要讓世界看到走向世界的決心；不同意公投綁大選，要讓選務單純化，也能讓公共政策的討論更加周延，也能夠更理性、更冷靜的思考國家政策；公投結果不是為政黨輸贏，是關乎要告訴世界什麼樣的訊息，若能讓大家看到台灣的努力，台灣就贏了，萬一台灣舉棋不定，會讓世界認為台灣沒有信用，為了台灣的未來大家一定要「正面迎戰、挺身捍衛」，「四個不同意 台灣更有力」。