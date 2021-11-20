COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

紙風車劇場岡山爆棚演出　趙天麟偕林志誠開場

▲紙風車系列活動開進岡山區，立委趙天麟偕市議員擬參選人林志誠向民眾提出「藝文新經濟」產業。（圖／翻攝畫面）
▲紙風車系列活動開進岡山區，立委趙天麟偕市議員擬參選人林志誠向民眾提出「藝文新經濟」產業。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-11-20 21:29:58

「高雄樂活節」紙風車系列活動今天開進以螺絲產業聞名的岡山區，立委趙天麟與家人及壽天宮廣場逾3000名大、小朋共度歡樂奇幻的夜晚。他還偕市議員擬參選人林志誠向民眾提出「藝文新經濟」產業，同時宣講公投的重要籲民眾12月18日投下「四個不同意」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲趙天麟表示高雄樂活節、紙風車劇團從都會到偏鄉，上山下海，陪同無數小朋友一起成長。（圖／翻攝畫面）
▲趙天麟表示高雄樂活節、紙風車劇團從都會到偏鄉，上山下海，陪同無數小朋友一起成長。（圖／翻攝畫面）
「高雄樂活節」由趙天麟發起，11年來列車從都會區到偏鄉，用劇團、寶島歌謠等演出與民同樂。2021首場高雄樂活節13日於美濃區演出，大受歡迎。今天紙風車劇團列車開進岡山壽天宮廣場，「紙風車的魔法書」結合戲劇、歌舞、魔術及親子互動，「紅螞蟻叔叔」趙天麟偕太太、子女與廣場爆滿的親子同樂，一起遨遊紙風車的奇幻魔法世界。

趙天麟致詞表示，11年來高雄樂活節、紙風車劇團從都會到偏鄉，上山下海，陪同無數小朋友一起成長，感謝紙風車劇團對演出的堅持，也謝謝壽天宮提供場地。

趙天麟指出，岡山以螺絲產業聞名，台積電及橋頭科學園區都將陸續啟動 ; 未來串連路竹科學園區、橋科及台積電等產業聚落成形，岡山的發展地位將更為重要 ，除了產業，也要有藝文活動，他提出「藝文新經濟」的概念。

▲紙風車劇團魔法魅力無法擋，數千名大小朋友驚豔於紙風車的巫婆之舞。（圖／翻攝畫面）
▲紙風車劇團魔法魅力無法擋，數千名大小朋友驚豔於紙風車的巫婆之舞。（圖／翻攝畫面）
趙天麟肯定市議員黃秋媖在地服務，同時推薦市議員擬參選人林志誠是優質有理想的青年，未來要為高雄市爭取更多的建設及產業發展，也會致力於「藝文新經濟」，高雄樂活節年年登場，讓地方藝文更深化。

紙風車劇團魔法魅力無法擋，數千名大小朋友驚豔於紙風車的巫婆之舞，也陶醉於黑光棒綻放神奇光芒的無限想像，一個半小時的演出，廣場歡樂笑聲此起彼落，人氣沸騰，這一夜數千人共度歡樂的夜晚。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀