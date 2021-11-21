王美花：核四若重啟　「時間、金錢成本」大於蓋新電廠

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針對核四議題，王美花說，核廢料無處存放是長遠的、為下一代設想的問題，從長期來看，怎麼處理這些核廢料對台灣相當傷腦筋，但回到最基本討論：核四是否要重啟？根據台電評估，核四重啟還不如蓋新電廠，因為必須花非常多錢確定它是否安全，耗費的時間也要十幾年。
王美花指出，核四重啟絕不是電接了就會重啟，核電有理論問題、有實際操作問題，當時核四封存，有非常多未解決的問題；如今若要再重啟，就台電評估，光確認接點是否有辦法A點接到B點、B點接到C點等上萬個點，可能比蓋新電廠都還要久。
另針對含萊劑豬肉議題，王美花說，從食安而言，台灣對美國牛肉的進口逐年增加，且美國牛肉比別的國家貴，卻很受到國人歡迎，對牛肉和豬肉作不同的對待，在國際上對台灣是非常不利的情況；美國認為台灣對美國牛肉開放這麼久，卻認為豬肉是有毒的、不健康的，沒有科學依據，因此美國希望台灣用一致性標準看待。
她也提到，台灣豬肉受到國人歡迎程度非常高，即使台灣開放外國豬肉進口，市占率最多就10%左右，這10%左右裡面，美國又只占其中一部分，是非常低的占比。
王美花說，從經濟觀點討論，台灣不管是ICT產業或半導體產業，都是和美國經濟產業合作、技術轉移而來，有長期信賴關係存在；況且，在台灣缺疫苗的時候，美國第一時間跳出來贈送台灣250萬劑Moderna；當台灣在國際上被打壓時，除了美國之外，很難找到第2個國家這麼勇敢第一時間站出來挺台灣。
台灣日前遞件申請加入CPTPP，王美花說，台灣有機會但也有困難，有機會的是，台灣有符合國際規範的透明法規，且遵循民主自由，和目前也爭取加入CPTPP的中國有很大的不同。
王美花表示，目前已有一些國家支持台灣，若要讓台灣發展得更好，能和其他國家作對談、交流，加入CPTPP對台灣長期的國際發展是非常重要的機會，「但若反萊豬公投通過，台灣的規範就和國際不同，CPTPP的11個成員國不僅同時都准許萊豬進口，其中有4個成員國國內就有在使用」。（編輯：林克倫）1101120