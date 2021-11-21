北高黨務交流　吳怡農趙天麟攜手衝刺四個不同意

民進黨台北市黨部主委吳怡農、高雄市黨部主委趙天麟今天率北、高黨部執、評委做黨務交流，並分享四大公投案宣講進度，允全力衝刺讓12月18日的公投「四個不同意」順利過關，堅定守護台灣立足國際。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-11-21 13:20:48
吳怡農帶領台北市黨部執評委員及眷屬一行31人南下高雄，趙天麟偕立委許智傑、市議員鄭孟洳、執評委及黨部同仁熱情接待，並於黨部雨林咖啡網美牆留下全力拚公投「四個不同意」的鏡頭，宣示一定要於12月18日讓公投順利過關，守住民進黨的執政價值及攸關台灣未來發展的重要戰役。
趙天麟指出，高雄市以立委為戰區已舉辦6場公投說明會，民眾熱烈響應場場爆棚，下週還有立委林岱樺、邱議瑩場。他喊話要和台北市黨部競合，全力衝刺宣講，守護台灣。
他說，高雄市民堅定守護價值及追求城市進步的目標，市民去年用高於當選的罷免票罷黜前市長韓國瑜，民進黨重返高市府執政，很有正當性。
黨部也在國民黨發動報復性罷免時，協助守住無黨籍市議員黃捷，並幫忙為受天災衝擊的農民及農產行銷找通路以減輕災損，免於農民辛苦血汗白流。
趙天麟不忘宣傳黨部打造成雨林咖啡館，用開放黨部的形式轉換成民眾交流、打卡的熱點，很受歡迎。
吳怡農稱許高雄市黨部開放式黨部的設計構想，讓外界看到民進黨「開闊」及「開放」的一面 ; 期許大家繼續衝刺讓12月18日的四個不同意有美好的結果。
北、高黨部主委、執評委齊聚一堂做黨務交流，增進彼此的認識也關切城市的進步及未來發展。