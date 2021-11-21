南天宮70周年宮慶 吳光雄：世道衰微最需教育忠義精神

台中市南天宮關聖帝君廟今日舉行70週年宮慶暨全民讀經祈福大典，由十所國中小學百名學生誦讀「覺世真經」，禮讚關聖帝君忠義孝悌精神。南天宮主委吳光雄表示，社會人倫世道衰微，最需要百年教育；學生是國家未來棟樑，自小培育學生做人做事根本，即禮義廉恥及忠義孝悌精神，讓幼苗茁壯成長，可以負擔起國家社會賦以的責任。





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受到疫情影響，南天宮宮慶簡單隆重辦理，除邀請學生誦讀關聖帝君真經，為推動社會孝行風氣，特設「孝行楷模獎學金」，大台中地區100所國中小學有160人獲獎，總獎金達20萬元。此外，南天宮與中華道教關聖帝君弘道協會顧問團，基於「取之於公眾，用之於公眾」信念，聯合捐贈消防器材10台高級機敏無線電予消防局中港消防分隊，希望有效提升消防執行效能，保障人民生命財產安全。





▲歡慶南天宮宮慶，感念傳承與祈福的力量，讀經績優學校計10所，每校頒發團體獎金1萬5000元。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.21)

南天宮宮慶，市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、立委黃國書及東南區多位議員到場致賀。市長盧秀燕表示，南天宮長期扶助弱勢、推廣公益十分了不起，除年年頒發孝行楷模獎學金，宣揚關公忠義倫理精神外，感謝南天宮去年捐贈100萬元給台中市國中小作為冷氣設施經費，拋磚引玉引來很多捐獻，台中高中職以下近350所學校，明年初冷氣均將全面安裝完成，提供師生安心教學環境。







南天宮主任委員吳光雄表示，台中南天宮70年載不間斷推動公益，服務大眾，未來仍會繼續送愛心，宣導關聖帝君忠義精神，希望在社會人倫世道衰微時，藉由教育根植學生禮義廉恥及忠教節義精神，為國家社會培育優良棟樑。





南天宮宮慶舉辦「全民讀誦桃園明聖經」，邀請東區10所國中小100名學生，讀誦「覺世真經」禮讚關公，為台灣祈福。帶隊參與的育英國中學務主任余孟紋說，南天宮推動孝義精神，正是現今社會最需要。看到最近發生球棒打人事件，省思我們的社會，確實需要如南天宮推動忠孝仁義核心價值，教導孩子建立正確的價值觀行孝義，減少暴戾風氣。



























