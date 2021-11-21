超市通路戰出奇兵 楓康現烤蛋黃酥試吃引爆人潮

中秋節早過了，台中市楓康超市卻出現民眾排隊搶食蛋黃酥人潮，大大引來側目。原來，楓康超市行銷不手軟，為了「超厲害」的蛋黃酥，大手筆要在全台48家門市舉辦百人試吃會。首彈在台中福科店登場，原訂百人試吃，卻湧現3倍多排隊人潮，長長隊伍不輸知名蛋黃酥中秋搶購人龍。





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楓康超市每家門市均有烘焙坊，每日推出現烤麵包、糕點，新鮮美味。但據業者表示，大部份消費者對超市的印象，大多侷限在生鮮、蔬果，很少人會想到超市買麵包，透過此活動盼能引來消費者目光，為烘焙坊打響廣告。





▲楓康現烤蛋黃酥改良款，內餡是以一定比例的紅豆泥加烏豆泥調製，口感甜而不膩，餅皮則是酥香鬆軟，一吃上癮。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.21)

楓康超市烘焙坊每天出爐的麵包品項多，蛋黃酥是其中一款，為了和坊間蛋黃酥拼高下，最近在食材與配方多加改良，嚴選高品質透心鹹蛋黃，口感鬆香不死鹹，包鹹蛋黃的餡料，是以一定比例的紅豆泥加烏豆泥調製，口感甜而不膩，外層包裹的餅皮則是酥香鬆軟，不少消費者一吃上癮，讚說是「超厲害」美味。





楓康超市福科店表示，不同於同業中央廚房的統一配送，楓康超市各分店皆有烘焙坊，每日現烤麵包出爐，搭配「現烤蛋黃酥出爐」、「現烤麵包出爐」廣播吆喝聲，已成了每家店一大特色，熟客大都能掌握出爐時間，享受熱騰騰麵包等產品。





▲楓康現烤蛋黃酥試吃活動，打算在全台48家門市舉辦，首波即引爆排隊人潮。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.21)）

楓康蛋黃酥每顆售價45元、3顆125元、6顆250元，6入還會提供禮盒包裝。為了行銷推廣，本周假日舉辦百人試吃大會，每人一顆蛋黃酥加一杯咖啡，首彈即引爆排隊人潮，長長人龍將門市繞了一圈，讓業者很意外！





楓康表示，百人試吃活動將繼續在全台47家門市舉辦，下一家將鎖定台中市黎明店，預定在下週六或周日，確定日期可關注管網及粉絲頁資訊。



