全國中正盃合球賽落幕　萬芳高中三連霸

我是廣告 請繼續往下閱讀
11月19日至21日登場的大專社會甲乙組賽事，一共有20支隊伍參賽，除了實踐大學、文化大學、銘傳大學、世新大學、國立體大、國北教大及師範大學等大專球隊參賽之外，還有現役中華合球代表隊組成的種花隊、中大壢中校友組成的BEST、滬江高中校友隊、西湖國中及長安國中共組的校友隊、育達高中校友組成的MKB、臺東大學校友組成的TKF、歷屆中華合球代表隊組成的臺北合球俱樂部TKC等許多壯年合球選手組隊參賽，另外新北市、新竹市及臺中市合球代表隊也報名參加，積極備戰111年度嘉義全民運動會。
中華民國合球協會黃武雄秘書長表示，每年舉辦的全國錦標賽中大專社會組參與的隊伍都非常踴躍，這些年輕時在球場上奔馳的合球選手，到了壯年的階段還是能在場上用自己最愛的合球運動和過去的對手再次較量，除了再次感受到成就外也讓壯年選手們有一種回家的感覺。另外值得一題的是，甫於第56屆金鐘榮獲最佳編劇獎的客家劇集《女孩上場》，劇中演員邱思婷轉戰合球，與好友共組楠鄉隊參加本次大專社會乙組，希望將劇中的楠鄉精神帶到合球場上。本屆中正盃合球錦標賽在新北樹板樹體育館舉行，現場更有相關贈獎活動，歡迎各位球迷到現場為球員加油，也請持續關注中華民國合球協會及智林體育台，收看比賽現場直播。