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全國中正盃合球賽落幕　萬芳高中三連霸

▲全國中正盃合球賽，萬芳高中三連霸。（中華民國合球協會提供）
▲全國中正盃合球賽，萬芳高中三連霸。（中華民國合球協會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-21 17:13:20

隨著國內疫情趨緩，國內合球大賽之一的中正盃合球錦標賽，於11月9日起，在新北市板樹體育館火熱開打。第一階段國中甲乙組的賽事已於11月12日圓滿結束，國中甲組與高中甲組最終分別由桃園市立內壢國民中學及臺北市立萬芳高級中學A隊拿下冠軍，萬芳高中A隊也創下隊史首度三連霸。

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合球(Korfball)是荷蘭人發明的一項運動，「Korf」在荷蘭語中是「籃子」的意思，也因為這是世界上唯一男女生同隊一起在場上合作求勝的球類運動，因此在臺灣就將他命名為「合球」。合球運動於民國68年引進國內至今，本會致力基層推廣，著重四級學校體育扎根與銜接，每年舉辦全國性合球錦標賽，合球運動於民國95年列為全民運動會的比賽項目，共有全國10個縣市代表隊參賽，合球運動也是世界運動會比賽項目之一，2017年我中華隊在波蘭世運會奪下銀牌，明年也將前往美國伯明罕世運會參賽，誓言拿下金牌。

11月19日至21日登場的大專社會甲乙組賽事，一共有20支隊伍參賽，除了實踐大學、文化大學、銘傳大學、世新大學、國立體大、國北教大及師範大學等大專球隊參賽之外，還有現役中華合球代表隊組成的種花隊、中大壢中校友組成的BEST、滬江高中校友隊、西湖國中及長安國中共組的校友隊、育達高中校友組成的MKB、臺東大學校友組成的TKF、歷屆中華合球代表隊組成的臺北合球俱樂部TKC等許多壯年合球選手組隊參賽，另外新北市、新竹市及臺中市合球代表隊也報名參加，積極備戰111年度嘉義全民運動會。 

中華民國合球協會黃武雄秘書長表示，每年舉辦的全國錦標賽中大專社會組參與的隊伍都非常踴躍，這些年輕時在球場上奔馳的合球選手，到了壯年的階段還是能在場上用自己最愛的合球運動和過去的對手再次較量，除了再次感受到成就外也讓壯年選手們有一種回家的感覺。另外值得一題的是，甫於第56屆金鐘榮獲最佳編劇獎的客家劇集《女孩上場》，劇中演員邱思婷轉戰合球，與好友共組楠鄉隊參加本次大專社會乙組，希望將劇中的楠鄉精神帶到合球場上。本屆中正盃合球錦標賽在新北樹板樹體育館舉行，現場更有相關贈獎活動，歡迎各位球迷到現場為球員加油，也請持續關注中華民國合球協會及智林體育台，收看比賽現場直播。

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