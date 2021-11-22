COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

印度最強國造戰艦服役　具匿蹤性可應付核生化戰

▲印度海軍首艘維沙哈巴南級匿蹤導彈驅逐艦「維薩克巴特南號」今天正式服役，印度政府號稱是最強國造戰艦。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度海軍首艘維沙哈巴南級匿蹤導彈驅逐艦「維薩克巴特南號」今天正式服役，印度政府號稱是最強國造戰艦。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-22 11:23:05

（中央社記者林行健新德里21日專電）印度海軍首艘維沙哈巴南級（Visakhapatnam Class）匿蹤導彈驅逐艦「維薩克巴特南號」今天正式服役，印度政府號稱是最強國造戰艦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
維沙哈巴南號（INS Visakhapatnam）服役儀式是在孟買海軍船塢舉行，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）及海軍高層官員觀禮。

辛赫在致詞時說，維沙哈巴南號的服役象徵印度海軍力量的成長，也是印度總理莫迪（Narendra Modi）的「在印度製造、為世界製造」願景的里程碑，相信維沙哈巴南號的服役，將有助印度加強海事安全及保護國家利益。

他指出，維持亞太區域開放與安全是印度海軍的主要任務之一，並強調了法治、自由航行與海上航線安全對區域穩定及發展的重要性。

根據印度國防部發布的新聞稿，維沙哈巴南級驅逐艦是由印度海軍設計局設計、國防部附屬馬薩岡造船廠（Mazagon Dock Shipbuilders Limited）建造。

維沙哈巴南號長163公尺、寬17公尺，排水量7400噸，可載乘員315人，航速可達30節，透過低雷達反射截面積的艦體造型，強化了匿蹤能力。

武裝方面，印度國防部稱，維沙哈巴南號搭載多款面對飛彈及面對空飛彈，且具備反潛戰術能力，還能在核生化戰（NBC）條件下作戰，「是印度最強國產戰艦」。

印度政府預料將製造4艘維沙哈巴南級驅逐艦，第二艘預定於2023年服役，剩下兩艘則預定於2025年服役。

另方面，辛赫也罕見地在致詞中評論了區域秩序，但並未點名任何國家。

辛赫引述聯合國海洋法公約，譴責「一些不負責任的國家」為了一己之私和霸權野心，不斷重新且不當詮釋國際法，影響海洋秩序。

他補充：「我們期望見到一個以法治為基礎的印太區域，擁有航行自由、自由貿易和普世價值，以使所有相關國家的利益獲得保障。」

3天前，菲律賓政府指控中國海警船在南海海域，以水砲射擊運送補給物資給菲律賓軍方人員的民用船隻。

事件發生後，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）公布一份報告說，南沙群島周圍隨時都有約300艘中國「民兵船」在活動。（編輯：高照芬）1101121

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀