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楊金龍：升息可能加劇台幣升值　資金湧入房市

▲通膨壓力持續升溫，中央銀行總裁楊金龍今天表示，台灣升息看3條件，否則資金湧入台灣，可能加劇新台幣升值、造成資金湧入房地產。（圖／中央社資料照）
▲通膨壓力持續升溫，中央銀行總裁楊金龍今天表示，台灣升息看3條件，否則資金湧入台灣，可能加劇新台幣升值、造成資金湧入房地產。（圖／中央社資料照）

中央社

2021-11-22 11:52:51

（中央社記者潘姿羽台北22日電）通膨壓力持續升溫，外界關注央行升息腳步，中央銀行總裁楊金龍今天表示，台灣升息看3條件，尤其要關注國外升息步調，否則資金湧入台灣，可能加劇新台幣升值、造成資金湧入房地產。

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央行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告，朝野立委關注對於健全房市有何作法，以及央行何時升息。

國民黨立委曾銘宗詢問，如果央行升息，對台灣股市、外匯市場及房市會有什麼影響。

楊金龍回答，台股基本面好，如果升息1碼，應不至於對股市產生多大壓力；相較之下，匯市會比較有壓力。

楊金龍直言，台灣升息決策必須考量主要國家的利率調整情況，如果其他國家沒有升息，台灣率先調高利率，可能會引進資金，資金一多除了造成新台幣升值，對房地產也更不好，「我們資金就很多了，還要引進資金嗎？」

國民黨立委賴士葆詢問，央行何種情況會考慮升息，楊金龍回答，升息有3條件，一是國內當前及未來通膨情勢，二是主要國家升息步調，三是紓困振興措施情況。

楊金龍也強調，央行比較不會用利率對付房市，而是採選擇性信用管制，央行將在12月16日舉行理監事會議，屆時會檢討選擇性信用管制措施。

央行書面報告中寫到，「未來本行仍將持續密切關注不動產貸款及房地產市場發展情形，滾動檢討規範措施內容」，暗示必要時，央行仍將再次出手，4度祭出選擇性信用管制。

賴士葆也關注「囤房稅」最高稅率3.6%是否修法提高，他並指出，據掌握，財政部已跟地方縣市討論，但有4個縣市抱持反對意見。財政部長蘇建榮回應，確實有些縣市有不同意見，會儘量溝通，這兩天就會再找縣市政府來談。（編輯：張均懋）1101122

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