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7金加持2022高雄跨年！吳姍儒搭檔浩角翔起主持

▲高雄市政府今（22）日公布跨年蓬萊舞台主持陣容，數度敲響金鐘的搞笑天團「浩角翔起」搭檔台灣電視史上最年輕的金鐘綜藝主持人Sandy吳姍儒，7座金鐘獎加持高雄跨年蓬萊舞台。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府今（22）日公布跨年蓬萊舞台主持陣容，數度敲響金鐘的搞笑天團「浩角翔起」搭檔台灣電視史上最年輕的金鐘綜藝主持人Sandy吳姍儒，7座金鐘獎加持高雄跨年蓬萊舞台。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-22 13:00:42

今年年底高雄跨年活動定位為「2022台灣燈會在高雄」的會前會，市府攜手民視及華視打造全台唯一4金雙舞台，隔海「異地共演」，高雄市政府今（22）日公布蓬萊舞台最吸「金」的重量級主持陣容，數度敲響金鐘的搞笑天團「浩角翔起」搭檔台灣電視史上最年輕的金鐘綜藝主持人Sandy吳姍儒，7座金鐘獎加持高雄跨年蓬萊舞台！

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號稱「高雄通」的浩翔表示，一年一度的高雄跨年像是「季節限定」般珍貴，每次到高雄都能發現城市風景不斷升級，還有超多新鮮景點可看可玩，倆人年底已規劃好帶著全家大小一起行動。

浩子大方透露私房口袋景點，在一望無際的高雄港看海，是他的紓壓祕方，對於高雄跨年善用先天優勢的地理環境，將舞台架設在視野遼闊的高雄港邊，讓曾環遊全世界的他大讚「誰能跟高雄比？」港都美景絕對不輸國外；曾在高雄求學的阿翔也驕傲自己是半個高雄人，大街小巷比誰都還要熟，他也早早規劃好3天2夜的旅行，準備帶著孩子參與高雄跨年盛事。

喜事將近的吳姍儒則表示，今年是首次主持高雄跨年晚會，光想像在港邊的開闊景象和屆時的熱情觀眾，就整個人都high起來，目前還沒規劃未婚夫同行，但在蓬萊商港區臨近大海主持感覺相當新鮮，更是一件很浪漫的事情；而跨足主持的職棒啦啦隊長籃籃更興奮地說，期待和師兄浩翔、Sandy姐在高雄陪大家一起跨年。

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