COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

PLG／「全能搖擺人」利多加盟　夢想家新賽季3洋將到齊

▲福爾摩沙台新夢想家球團今（22）日宣布，具NBA資歷的「全能搖擺人」利多（Ricky Ledo）正式加盟。（圖／夢想家提供）
▲福爾摩沙台新夢想家球團今（22）日宣布，具NBA資歷的「全能搖擺人」利多（Ricky Ledo）正式加盟。（圖／夢想家提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-22 14:23:09

福爾摩沙台新夢想家球團今（22）日宣布，具NBA資歷的「全能搖擺人」利多（Ricky Ledo）正式加盟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
剛滿29歲的利多身高6呎7吋（約201公分），過去曾在NBA 2013年選秀以第二輪第43順位被密爾瓦基公鹿隊選中，在NBA職涯中短暫效力過達拉斯獨行俠（原達拉斯小牛隊）、紐約尼克隊，累積出賽28場，留下3.9分、1.4籃板的紀錄。在發展聯盟期間，利多平均得分皆突破雙位數，三分球命中率更是有接近四成的穩定輸出表現。離開NBA後，利多轉戰各國聯賽，先後征戰波多黎各、土耳其、中國、義大利與波蘭等地之職業聯賽，累積豐富的賽場經驗。

利多球風屬於鋒衛搖擺人，具備出色的爆發力，更有優秀的持球突破以及外線投射的能力。2018-19年球季中，利多加盟CBA北控隊，出戰14場比賽，繳出32.5、9.6籃板、5.3助攻、2.4抄截的全能表現，更曾單場砍下54分、15籃板、9助攻的準大三元成績；去年，利多參與波多黎各一級職業男子籃球聯賽，三分球命中率更是突破四成，出賽9場，貢獻18.9分。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，很開心利多可以加入我們這個家庭，他的打法全面、靈活，具有優秀的運動能力及三分投射能力，能夠適應多個位置。總教練朱利爾斯（Kyle Julius）也提到，他是一位高水準的全方位球員，先前他已經在包括 NBA 和歐洲聯賽等各個級別的賽事中證明了自己，擁有豐富的賽事經驗。「利多具有優秀的得分能力，強悍的球風造成對手對位上的壓力與麻煩，相信他將能夠很快的融入我們的風格和節奏！」

利多表示，他非常開心可以加入夢想家，也很期待能在P. LEAGUE+出賽，更特別提到，在觀看夢想家主場的比賽影片時，被現場球迷的熱情震撼到了，「透過螢幕我完全可以感受到現場另人血脈噴張的氣氛！球迷真的太瘋狂了！我已經準備好要在主場打出精采的賽事了！」




關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀