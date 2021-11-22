中職／中信兄弟公布總冠軍賽售票　內野票價最便宜1780元

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今年總冠軍賽再度由中信兄弟與統一7-ELEVEn獅交手，傳統好戲「獅象大戰」將於本週六11/27在臺中洲際棒球場點燃戰火！七戰四勝制的系列賽，中信兄弟握有四場主場優勢，皆安排於臺中洲際棒球場，日期為G1-11/27(六)、G2-11/28(日)、G6-12/4(六)、G7-12/5(日)。主場賽事門票將於11/23(二)12:30開放2021洲際季票會員優先購票，11/23(二)18:00開放2021猛象會及艾樂粉會員優先購票，11/24(三)12:30開放2021親子象會員優先購票，11/24(三)17:30開放中信兄弟聯名卡（需達消費門檻，銀行發送資格簡訊）購票，11/25(四)12:30起全面開放售票。
總冠軍賽中信兄弟主場預售票皆以「電子票券」入場，僅提供「中信兄弟售票網」及「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台購票、取票，票券若完售現場售票口僅提供補票服務，若當日現場還有票券可供販售，也僅提供網路購票或APP購票，現場不販售紙本票券，僅收現金。欲購票的球迷朋友請提早註冊「中信兄弟售票網」會員，避免收不到「中信兄弟售票網」會員認證信件導致無法順利購票。屆時若已購票之場次無需進行，售票系統將自動退票。持電子票券入場，建議先使用「票券轉贈」功能將票券分給同行友人加速進場速度，孩童入場需家長陪同，且QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。中信兄弟球團呼籲，切勿購買來路不明票券，若造成權益損失，球團恕不負責，並保有最終解釋之權利。
票價部份，G1、G2、G6內野熱區1,980元、內野一般區1,780元、外野900元，憑內野門票進場可兌換「Light it up一心黃／榮光藍球衣」（G1一心黃球衣、G2榮光藍球衣；G6南區一心黃球衣、西區榮光藍球衣）一件及「Light it up水洗口罩」一個；憑外野門票進場可兌換「Light it up應援毛巾」一條及「Light it up水洗口罩」一個。G7場次則不發送入場贈品，票價降為內野熱區1,280元、內野一般區1,080元、外野700元。票價皆不分全票、半票，優惠票僅販售身心障礙票，家庭席將不進行販售。
在醫護人員及全民的努力下，臺灣疫情逐漸趨緩，中華職棒賽事也恢復至開放100%球迷入場觀賽。雖已全面開放座位席，但現場仍採取嚴格的防疫規範，請球迷朋友務必配合。體溫超過37.5度者不得入場，欲入場需攜帶附照片之證件、填寫健康聲明書，可於指定座位上飲食，不得邊走邊吃或任意更換座位，非飲食期間皆需配戴口罩。球場內店舖及場外攤販將提供符合防疫規定之餐盒及飲品，並有條件開放攜帶外食進入，有關餐飲須為密閉式餐盒，零食、餅乾類尚未開放，請勿攜帶入內；有關飲料須為可閉鎖式寶特瓶裝及封閉式杯蓋類，易開罐類飲品尚未開放，請勿攜帶入內。請球迷朋友體諒並配合相關防疫規範，一起享受舒適且安心的看球環境，一起為中信兄弟加油！邁「象」總冠軍！