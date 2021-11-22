高醫大攜手中山大學　聯合舉辦印度排燈節

「排燈節（Diwali）」是印度十大慶典之一，也是秋末冬初於天氣漸寒之時給予人們光明與溫暖的重要節日。在梵語中，排燈節的意思是「一排燈」，在節日期間，人們使用名叫達亞斯（diyas）的特殊油燈裝飾家中、並在地上繪製漂亮的沙畫藍果麗(Rangoli)。今年高雄醫學大學與中山大學兩校合辦排燈節慶典，身在南台灣的印度學生也特地利用研究以外的空閒時間精心籌畫與排練，於110年11月19日在高雄醫學大學的校園中打造出宛如印度節慶場景的迪瓦里之夜。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-11-22 20:00:00
晚會現場來自於印度的學生或身穿傳統印度服飾、或額點一抹印度朱砂、或手繪漂亮的印度海娜(henna)圖騰，在充滿印度風格的樂曲中走伸展臺、表演印度傳統舞蹈，場面相當熱鬧。印度台北協會（ITA）副會長帕桑塔拉帕提(Mr. Prasant Tripathi)也特地到場共襄盛舉，身為此次活動的貴賓，他認為身在南台灣的印度學子們能夠有這個機會團聚一起，是一件很棒的事。高雄醫學大學國際處處長藍政哲表示，能夠讓不同國籍、文化的人彼此認識交流，是國際處舉辦文化活動的初衷、也是高醫大在地國際化的目標。
曾受邀到美國與義大利乳癌協會擔任講者的高醫大醫化系博士生賈馬亨(Mahendra)是此次活動的籌辦人之一，在引領祈福祭典之後表示：「為了感謝台灣對印度的友好，也為了感謝培育我們的高醫，這次我們聚集了南臺灣過半的印度學生來到我的學校高雄醫學大學，讓師長朋友認識他們、也讓他們了解高醫這個值得投入研究的環境」。這些印度學生對於時間的安排很有效率，平日埋首研究、休息時間則安排時間遊歷臺灣，體驗台灣地方與人文之美，進而產生想要留在這片土地開展人生的志向。