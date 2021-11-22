福科路等嘸燙平專案惹民怨 楊正中促先分批施作

台中市議會今（ 22 日）進行都發建設水利局業務質詢，市議員楊正中針對福科路，因進行自來水及汙水管道改善工程，道路被挖得坑坑巴巴，行車安全堪虞，民眾久盼燙平專案無果，要求建設局在有限預算下先分批施作，已獲建設局同意。其次，為解決西屯路塞車問題，楊正中也建議開闢漢翔路可紓解當地交通，催促建設局盡速研議辦理。

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楊正中說，西屯區溪西地區近年都在做自來水及汙水管的改善工程，道路到處被挖得坑坑巴巴，特別是福科路（東大路至安和路段）道路龜裂問題尤為嚴重。雖然前陣子建設局已經燙平福科路的環中至安和路段，就是因為只做了一半，東大路至安和路段未能同時施作，引來很多民眾陳情。

民眾抱怨，福科路在東大至福林路段居住人口最多、道路破損最嚴重，加上現在已經沒有任何汙水及自來水管的工程，卻久盼不到燙平專案整平路面，造成人車安全堪虞。

楊正中表示，福科路路幅長且寬，施行燙平專案所費不貲。但是，應該做的還是要做，要求建設局應分批施作，先把人口密集、道路使用頻繁的路段列為優先施作。對此，建設局局長陳大田回覆已擬定分段施作計畫。養工處處長彭岑凱也說，先前初步已針對汙水區域以外先做實施，不過考量到效率問題，後來也納入汙水區域一併辦理。

此外，楊正中指出現在中科西南向聯外道路工刻正進行施作，預計 111 年完工通車，惟該路段通車後僅連通西屯路三段，西屯路三段不僅為中科連接市區重要道路，集合式住宅密集、交通流量大。光是現在還未打通，西屯路每逢上下班時刻就是塞，加上沒有連通水湳經貿園區，民眾還得繞道中科路，造成中科路一起塞。