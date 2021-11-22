福科路等嘸燙平專案惹民怨 楊正中促先分批施作

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民眾抱怨，福科路在東大至福林路段居住人口最多、道路破損最嚴重，加上現在已經沒有任何汙水及自來水管的工程，卻久盼不到燙平專案整平路面，造成人車安全堪虞。
楊正中表示，福科路路幅長且寬，施行燙平專案所費不貲。但是，應該做的還是要做，要求建設局應分批施作，先把人口密集、道路使用頻繁的路段列為優先施作。對此，建設局局長陳大田回覆已擬定分段施作計畫。養工處處長彭岑凱也說，先前初步已針對汙水區域以外先做實施，不過考量到效率問題，後來也納入汙水區域一併辦理。
此外，楊正中指出現在中科西南向聯外道路工刻正進行施作，預計111年完工通車，惟該路段通車後僅連通西屯路三段，西屯路三段不僅為中科連接市區重要道路，集合式住宅密集、交通流量大。光是現在還未打通，西屯路每逢上下班時刻就是塞，加上沒有連通水湳經貿園區，民眾還得繞道中科路，造成中科路一起塞。
楊正中認為，漢翔路在台中市都市計畫分區已規劃40M道路通至中科西南向聯外道路，但目前僅開闢環中路至文華路段，即便中科西南向聯外道路做完之後，仍舊無法解決當地交通壅塞問題，因為車輛全部被引流到西屯路一起塞，他也建議建設局回去盡速研議開闢漢翔路的期程。