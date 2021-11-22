COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

學生租屋補助竟因租到違建遭追回 議員：只能自認倒楣嗎

▲台中市議員抨擊市府對違法出租房屋，無人管也無法查，讓無辜學生誤租違建，租屋補助遭追回。（圖／議員提供）
▲台中市議員抨擊市府對違法出租房屋，無人管也無法查，讓無辜學生誤租違建，租屋補助遭追回。（圖／議員提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-22 16:44:16

學生在外租屋租到違建套房遭市府追繳租金補貼該怎麼辦？台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進今日詢問都市發展局長黃文彬，並抨擊市府已書面審核通過核發的租金補貼，時過一年又以建物違法向民眾追討補助，顯見市府審查機制出問題。對此，都發局長黃文彬建議民眾，先向地政局調閱第二類建物謄本，做為確認房屋租賃範圍合法性，都發局將加強宣導。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林祈烽接獲陳情，指其女兒在龍井租房子讀書，因其家境符合租金補貼資格，所以年初向市府申請租屋補貼並獲審核通過，但11月初，他們收到市府要撤銷補助的公文，理由是「承租之住宅為非合法建築物，核與規定不符」，要求返還給市府25,600元的補助租金，如果沒有按時返還，將送行政執行署強制執行。

林祈烽質疑，市府既然已審核通過學生補助資格，也按時撥發補助金，為什麼快一年了，市府才會發現對方承租的套房是違建？根據都發局的資料，從去年到今年11月中旬，遭市府追繳租金補貼的案件就有122件，原因大多是家庭成員擁有住宅、虛偽申報不實和重複接受二種以上的住宅補貼，而在「非合法建物」，也就是違建問題上，就有4件遭追繳，顯見市府審核機制不夠嚴謹，造成事先查證不周，事後徒惹市民困擾。

林祈烽表示，台中市有10多所大專院校，多數的學生和上班族都在外面租房子，這些租屋族要如何知道他們租的房子是「合法建物」？都發局官網沒有公布違建的房屋和套房，也沒有專門查詢違建的網頁，總不能叫這些租屋族每天都打電話到市府詢問吧？

都發局長黃文彬說，住宅處一年大約要受理23,000件的申請案，日後教育訓練時會請同仁多加注意，比較正確的房屋資料都在地政局，建議民眾可以先向地政局申請第二類的建物謄本來辦理補助申請案，都發局也會加強宣導和告知民眾。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀