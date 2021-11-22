學生租屋補助竟因租到違建遭追回 議員：只能自認倒楣嗎

學生在外租屋租到違建套房遭市府追繳租金補貼該怎麼辦？台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進今日詢問都市發展局長黃文彬，並抨擊市府已書面審核通過核發的租金補貼，時過一年又以建物違法向民眾追討補助，顯見市府審查機制出問題。對此，都發局長黃文彬建議民眾，先向地政局調閱第二類建物謄本，做為確認房屋租賃範圍合法性，都發局將加強宣導。

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林祈烽接獲陳情，指其女兒在龍井租房子讀書，因其家境符合租金補貼資格，所以年初向市府申請租屋補貼並獲審核通過，但 11 月初，他們收到市府要撤銷補助的公文，理由是「承租之住宅為非合法建築物，核與規定不符」，要求返還給市府 2 萬 5,600 元的補助租金，如果沒有按時返還，將送行政執行署強制執行。

林祈烽質疑，市府既然已審核通過學生補助資格，也按時撥發補助金，為什麼快一年了，市府才會發現對方承租的套房是違建？根據都發局的資料，從去年到今年 11 月中旬，遭市府追繳租金補貼的案件就有 122 件，原因大多是家庭成員擁有住宅、虛偽申報不實和重複接受二種以上的住宅補貼，而在「非合法建物」，也就是違建問題上，就有 4 件遭追繳，顯見市府審核機制不夠嚴謹，造成事先查證不周，事後徒惹市民困擾。

林祈烽表示，台中市有 10 多所大專院校，多數的學生和上班族都在外面租房子，這些租屋族要如何知道他們租的房子是「合法建物」？都發局官網沒有公布違建的房屋和套房，也沒有專門查詢違建的網頁，總不能叫這些租屋族每天都打電話到市府詢問吧？