學生租屋補助竟因租到違建遭追回 議員：只能自認倒楣嗎
學生在外租屋租到違建套房遭市府追繳租金補貼該怎麼辦？台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進今日詢問都市發展局長黃文彬，並抨擊市府已書面審核通過核發的租金補貼，時過一年又以建物違法向民眾追討補助，顯見市府審查機制出問題。對此，都發局長黃文彬建議民眾，先向地政局調閱第二類建物謄本，做為確認房屋租賃範圍合法性，都發局將加強宣導。
記者柳榮俊/台中報導
2021-11-22 16:44:16
林祈烽接獲陳情，指其女兒在龍井租房子讀書，因其家境符合租金補貼資格，所以年初向市府申請租屋補貼並獲審核通過，但11月初，他們收到市府要撤銷補助的公文，理由是「承租之住宅為非合法建築物，核與規定不符」，要求返還給市府2萬5,600元的補助租金，如果沒有按時返還，將送行政執行署強制執行。
林祈烽質疑，市府既然已審核通過學生補助資格，也按時撥發補助金，為什麼快一年了，市府才會發現對方承租的套房是違建？根據都發局的資料，從去年到今年11月中旬，遭市府追繳租金補貼的案件就有122件，原因大多是家庭成員擁有住宅、虛偽申報不實和重複接受二種以上的住宅補貼，而在「非合法建物」，也就是違建問題上，就有4件遭追繳，顯見市府審核機制不夠嚴謹，造成事先查證不周，事後徒惹市民困擾。
林祈烽表示，台中市有10多所大專院校，多數的學生和上班族都在外面租房子，這些租屋族要如何知道他們租的房子是「合法建物」？都發局官網沒有公布違建的房屋和套房，也沒有專門查詢違建的網頁，總不能叫這些租屋族每天都打電話到市府詢問吧？
都發局長黃文彬說，住宅處一年大約要受理2萬3,000件的申請案，日後教育訓練時會請同仁多加注意，比較正確的房屋資料都在地政局，建議民眾可以先向地政局申請第二類的建物謄本來辦理補助申請案，都發局也會加強宣導和告知民眾。