PLG／第二季啟航！領航猿啦啦隊「Pilots Crew」應援起來

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Rising有破曉之意，年度主視覺背景採用日出漸層色調，象徵球隊吸取去年經驗，經過賽季後的調整，團隊累積能量即將再起的過程，如太陽漸漸升起，準備於賽季中爆發「起來」，另外，也結合桃園的城市意象，背景建築物包含桃園巨蛋、第一航廈、飛機跑道，左下經緯度定位於桃園巨蛋主場，代表本球季我們從桃園主場起飛，挑戰全新球季，拿下每場勝利。
今年度主客場球衣全新升級外，更推出搭配年度口號「Rising」的主題球衣「破曉曙光」，整體設計以黎明意象勾勒出曙光希望，象徵蓄勢待發的能量展現桃園領航猿再次翱翔的企圖心，施晉堯表示「我們全力拚戰每一場比賽」。而主場榮耀星芒球衣-尊爵白，胸前依舊使用最具代表性的標準Pilots隊名，並結合象徵榮耀的五顆星星，整體版型則是以不對稱設計增添變化性；客場全猿起飛球衣-皇家藍，將城市名Taoyuan文字放於胸前，隊長陳冠全說「穿上城市名球衣，就像將桃園背在身上，希望能為這座城市贏得總冠軍。」主色調以藍橘為主，特別以漸層元素，賦予橘色成為一股能量，期待領航猿能發揮快速流動的球風在客場肆虐，帶領橙客Rising起來。
由成員小宇、安妞、曉彤、橘子、油米、373、安安、承瑄，各具不同特色的八位女孩，包含有氧舞蹈老師、明星御用舞者、廣告模特兒、劇場演員、大學生，組成全新青春活力的Pilots Crew領航猿啦啦隊，從徵選、培訓到正式亮相，歷經兩個月時間，聘請專業設計師，打造全新表演服裝、妝髮造型，呈現團隊一致性，並以「打破啦啦隊既定想像框架」為方向，除了既定場上加油任務外，也將舞蹈表演融合劇場元素，讓啦啦隊不只是場上嬌點，也是表演者，帶領橙客感受更多航空氛圍，提供不一樣的觀賽體驗，新球季Pilots Crew準備與橙客們齊心應援，一同Fly high應援起來。
首波飛行計劃即刻啟動，年度口號Rising設計及吉祥物圖樣設計款，邀請橙客打造橘海力量，與桃園領航猿一同起飛，從雙面練習球衣、短Tee、大學Tee到外套，一應俱全，無論天氣如何轉變，都能擁有最佳穿搭，球員施顏宗覺得各品項中，最推薦黑色大學Tee，適合現在涼爽的天氣，是簡易保暖的百搭款；此外，在飾品類上，推出活力橘電繡隊名字樣的頭帶、黑色機能布電繡隊徽老帽、織標老帽兩款，以及復古風白長襪，搭配簡易設計單品，將為全套飛行計劃畫龍點睛，全新商品就是要讓橙客，從頭到腳都Rising起來。
從登機穿搭商品開始，飛行計劃將走入橙客生活，首發由桃園領航猿與臺虎精釀聯名推出限定款生啤酒，取自主場-桃園巨蛋體育館郵遞區號330，以在地編號為名，將於領航猿主場販售「臺虎生啤酒<嗨>領航猿TYP-330限定版」，外包裝採用活力橘配色，設計專屬領航猿吉祥物酒標，此款生啤酒以低溫冷催化的發酵技術，冰透後接近0 °C的清爽，讓鮮美麥芽與酒花香氣於口中化開，搭配恰到好處的氣泡密度，大口喝下，舒壓嗨翻；此外，桃園領航猿首次與Ogeeg推出聯名數位平面音響， 讓橙客能透過音樂創造Chill的生活體驗，Ogeeg致力於打造科技與藝術感兼具的手工精品，讓音響不只是音響，更可以是生活中的擺飾，透過領航猿主場限定販售的Rising年度視覺版，陪伴橙客創造質感生活，兩檔聯名生活商品，限定款生啤酒加上聯名數位平面音響提供的優質音樂，讓你時時刻刻都能有領航猿相伴，體驗如同置身頭等艙的高級享受。
在後疫情時代仍無法恣意出國下，就由領航猿航空帶領大家，於15場主場體驗各式小旅行，12/18開幕首戰即邀請樂團「宇宙人」及饒舌界潛力新星「HowZ」於賽後帶來演出。
嘻哈界饒舌暖男之稱的HowZ於2020年嶄露頭角，靠著獨有的曲風與浪漫音色，成為嘻哈界超級潛力新星，他將為桃園領航猿製作第二季主題曲，並於12/18開幕首戰演唱，讓大家一同感受領航猿X饒舌魅力；當日壓軸演出則由2020年剛完成小巨蛋演唱會的宇宙人樂團演出，近年以「來去高雄」、「一起去跑步」、「地球漫步」、「一萬小時」多首耳熟能詳歌曲，輕鬆搖滾的曲風，深獲年輕族群歡迎，將於開幕戰首日帶來多首歌曲，用音樂帶領橙客們航向宇宙，嗨翻國體大體育館。
桃園領航猿開幕週門票(12/18-19)及季票，11/24(三)12:00將全面開賣，領航猿航空TYP-02班機即將起飛，歡迎購票登機，12/18國立體大體育館，一同Rising起來！