足球／所在球隊連4季有主帥下課　C羅被批是「教練殺手」

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而在來到曼聯之後，C羅和球隊及索帥的蜜月期很短，在以0:5慘敗給利物浦之後，整個休息室的氣氛開始瓦解。外界也開始不斷的討論何時俱樂部會炒掉教練，幾乎從那時候起Solskjaer的離開就不可避免。
當然這些人被炒掉和他們自身有關係，但英媒質疑的C羅的存在，讓教練們必須承擔巨大的用人壓力，當他們處理不好和陣中最佳球員的關係時，就得下課；更而甚者，Pirlo和Solskjaer和C羅相處的都不錯，但是後者的特性並不符合他們的戰術哲學，但是又不能將其給換下場或排替補，更遑論是調整定位，這就讓球隊的應變能力變得很差。
在這個賽季，Solskjaer並沒有料到C羅會在季中空降，他得做出調整去適應這一名超級巨星。但顯然這位只會一招防守反擊的俱樂部英雄無法做到，還因此犧牲了Edinson Cavani和Mason Greenwoo，最後只能扛下責任、失意離開。
在本季英超有C羅的8場比賽，曼聯場均進球1.5球，場均失球2.3球，勝率37.5%，場均得分1.1分；而無C羅的4場，場均進球2.0球，場均失球0.8球，勝率50.0%，場均得分2.0分。目前他們在12輪比賽中，取得5勝2平5敗的戰績，取得積分17，排名英超第8。