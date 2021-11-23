奇葩食材跪求怎煮！內行人曝身份 婆媽震驚：原來都吃過
有些食材因為社會完善的分工機制，到手上時已是被處理好、便利使用的狀態，導致許多人無法認出食物原貌。就有名網友發布一張有多根長條、節狀的白色食材照片，詢問大眾圖中的食物究竟為何，內行網友解答是葛鬱金，早期被用作太白粉原料，大部分的人很可能都有吃過。
編輯中心/綜合報導
2021-11-23 11:11:54
原PO於臉書社團《家常菜》貼出一張照片，圖中能看到根根白色棒狀物散落在塑膠袋中，其身體細長、多節，形狀似白色蟲蟲，她詢問「請問這是什麼菜，該如何料理呢？」
內行網友紛紛站出來解釋，此食材名為葛鬱金，依地區又稱竹竽、粉薯、粉薑、樹薯、鳥薯。早期為製作太白粉的原料，但因產量少、價格高，馬鈴薯被引進後就由其替代。「鄉下稱之鳥薯、粉薯，可以製作太白粉，學名葛鬱金，水煮熟或電鍋蒸熟就好吃，天然澱粉香Q可口，單純的甜香可以當主食或零食，接近玉米的甜香味，是營養豐富好東西，清肺利尿」。
葛鬱金吃法相當多樣，不少內行人透露「用水滾熟就可直接吃，要細嚼慢嚥它纖維很多，對胃腸很好，有助消化排便喔！」、「蒸，沾鹽吃。煮排骨湯。」、「口感就像馬鈴薯，鬆鬆，蒸熟就行了」、「水煮或蒸熟就可以吃，只是老一點的會有一絲一絲的」、「我記得我家以前是製作蘑成粉，然後泡熱開水就會變成稠稠的」、「這個超好吃！蒸熟沾鹽巴或是蒜頭醬油。」 （編輯：李惠婷）