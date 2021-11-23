跨年飯店房價破2萬？陳其邁：若藉機哄抬定嚴辦速辦

高雄跨年晚會延續去年，打造駁二蓬萊及高流雙舞台，並定位為「2022台灣燈會在在高雄」的會前會，加上五月天睽違多年在跨年夜重返高雄開唱，都引起高雄飯店訂房潮，如今卻傳出有飯店房價超過常規高達2萬元，引起民眾質疑漲得太誇張，對此高雄市長陳其邁強調假如有藉機哄抬，涉及到違反法令的部分，一定嚴辦速辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-23 11:51:32
高雄市長陳其邁說，在跨年，或者是在12月到明年的台灣燈會，都會有很多的客人來到高雄作客，那我們一定要好好的善待遊客，所以假如有藉機哄抬，或者是用很離譜的、不合理的行情，或者是跟過去的常規不同，涉及到違反法令的部分，我們一定嚴辦速辦。
陳其邁強調，我們熱情歡迎客人來到我們高雄做客，我們要善盡做地主的責任，拜託我們觀光業者，大家也能夠扮演好熱情主人的一個角色，所以我會請觀光局跟我們消保官能夠在價錢的這個部分，房價的這個部分我們會強力的來稽察。
觀光局主任秘書孫春良則表示，有些業者在市場需求大於供給的情況下，認為有價格調漲的空間，觀光局的確發現有一些業者出現過高的調漲，根據發展觀光條例的規定，房價需要經過地方政府的許可和認定，才可以向旅客收取較高額的房價，如果超出規範，地方政府可依發展觀光條例第55條第3項的規定，得令限期改善或處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，也可視個案連續開罰，希望所有的民眾都能來高雄快快樂樂的跨年，也希望業者能夠自制，並把防疫工作做好。