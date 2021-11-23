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職棒第6隊有譜　陳其邁：爭取中華電信落腳高雄

▲陳其邁說，假如克服一些法規的規定後，全力的歡迎中華電信在高雄落腳，讓高雄成為中華電信職棒隊的家。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁說，假如克服一些法規的規定後，全力的歡迎中華電信在高雄落腳，讓高雄成為中華電信職棒隊的家。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-23 13:02:35

中華電信有望成立職棒第六隊，高雄市長陳其邁今（23）天被問到，市府有沒有希望爭取中華電信將高雄做為主場，陳其邁說中華電信已經看過澄清湖球場，對場地也非常的滿意，假如克服一些法規的規定後，會全力的歡迎中華電信能夠落腳高雄。

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外界期待職棒第六隊的到來，中華職棒會長蔡其昌昨指出，期待「運動產業發展條例」第26條之2在一、兩周內可以三讀通過，中華電信也在等通過後，做最後的正式評估，中華電信是否有望成為繼LaNew、義大犀牛後，成為以高雄澄清湖棒球場為主場的球隊？

對此陳其邁表示，中華電信是屬於國家有投資的公司，也涉及到一些修法的一個部分，站在高雄市政府的立場，當然是歡迎職棒的第六隊能夠在高雄落腳，中華電信其實在這幾年也包括在亞洲新灣區作為一個最大的電信商，也在高雄全力跟高雄市政府投資，發展5G AIoT的新創園區，扶植很多的新創事業。

陳其邁說，場地的部分，跟中華電信過去已經有非常緊密的合作，也已經來看過澄清湖球場的場地，非常的滿意，市府會全力爭取中華電信，假如克服一些法規的規定後，全力的歡迎中華電信能夠到高雄來，一方面來幫助職棒的發展，一方面歡迎在高雄落腳，讓高雄成為中華電信職棒隊的家。

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