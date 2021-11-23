T1／「小調啤」來了！台啤啦啦隊聯盟開幕戰將初登板應援

台灣啤酒英熊職業籃球隊27日將迎來T1聯盟元年首場開幕戰，球團特別於11月25日首度舉行公開練球日，邀請台啤迷一同共襄盛舉，成為全台第一批踏進英熊主場的球迷，當天球員也將發福利，贈送限定貼紙、海報活動。而11月27日開幕戰當天將於下午5點舉行開幕儀式，並於下午5點30分正式開賽。





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台啤英熊於台北市立大學天母校區體育館11月27日開幕戰周邊活動包含賽前台啤英熊啦啦隊小調啤首度公開見面會，當天參與活動就能獲得小調啤限量海報以及簽名、拍照機會，而小調啤全員也將首次於主場應援，展現活潑魅力。此外，戶外區設有多元料理餐車及戶外餐飲區，並配合政府政策室內禁止飲食、僅開放喝瓶裝水並需全程佩戴口罩。



