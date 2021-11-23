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T1／「小調啤」來了！台啤啦啦隊聯盟開幕戰將初登板應援

▲台啤英熊於台北市立大學天母校區體育館11月27日開幕戰周邊活動包含賽前台啤英熊啦啦隊小調啤首度公開見面會。（圖／台啤提供）
▲台啤英熊於台北市立大學天母校區體育館11月27日開幕戰周邊活動包含賽前台啤英熊啦啦隊小調啤首度公開見面會。（圖／台啤提供）

運動中心/綜合報導

2021-11-23 13:07:18

台灣啤酒英熊職業籃球隊27日將迎來T1聯盟元年首場開幕戰，球團特別於11月25日首度舉行公開練球日，邀請台啤迷一同共襄盛舉，成為全台第一批踏進英熊主場的球迷，當天球員也將發福利，贈送限定貼紙、海報活動。而11月27日開幕戰當天將於下午5點舉行開幕儀式，並於下午5點30分正式開賽。

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台啤英熊於台北市立大學天母校區體育館11月27日開幕戰周邊活動包含賽前台啤英熊啦啦隊小調啤首度公開見面會，當天參與活動就能獲得小調啤限量海報以及簽名、拍照機會，而小調啤全員也將首次於主場應援，展現活潑魅力。此外，戶外區設有多元料理餐車及戶外餐飲區，並配合政府政策室內禁止飲食、僅開放喝瓶裝水並需全程佩戴口罩。

台啤英熊球團致力打造全台最有「家」的歸屬感、同時也最有power的主場體驗，請到擁有Red Bull等多場大型電音派對經驗的DJ AFURO GEORGE進行音樂合作，同時在開幕戰也特別邀請到國立臺灣師範大學管樂隊進行賽中音樂吹奏，擁有70年歷史的師大管樂隊，在台灣管樂歷史地位與台灣啤酒籃球隊在台灣籃壇不謀而合，指導老師葉樹涵教授更開心能收到台啤英熊球團邀請，表示終於能實現讓音樂與職業運動結合的目標，期待讓現場球迷有更不一樣的主場賽事體驗！

此外，中華職棒台灣大賽也將於11月27日開打，台啤英熊球團不讓「好鄰居」味全龍迷孤單，特別於開幕戰推出「天母一家親，你挺英熊、英熊陪你！」活動，只要於開幕戰當天，龍迷只要穿著一件味全龍Ｔ恤或球衣，現場購票即可享有周邊里民優惠價格票，再次展現與味全龍球團深耕天母一日育樂圈決心。

台啤英熊也為慶祝開幕戰，推出入場即贈「全綠以赴」T恤，期望球迷與球員們一同以「不留一手」之姿迎戰例行賽！球員們也為回饋進場支持粉絲，也將首度公開舉行賽後限量簽名會，只要身穿老台啤任一單品、或參與當天賽事活動獲得限量海報即可參與！

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