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五月天重回高雄跨年　陳其邁：沒有半夜打給阿信

▲五月天宣布重回高雄跨年，陳其邁透露，雖沒有半夜打給阿信，但上任後就不斷展現誠意，感謝五月天讓高雄人美夢成真。（圖／高雄市政府提供）
▲五月天宣布重回高雄跨年，陳其邁透露，雖沒有半夜打給阿信，但上任後就不斷展現誠意，感謝五月天讓高雄人美夢成真。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-23 13:36:24｜2021-11-23 13:38:48

五月天宣布重回高雄跨年，民進黨高雄市議員陳致中今（23）天質詢時除關注市長陳其邁如何將五月天請回高雄，也細數過去五月天為高雄帶來的龐大觀光經濟財，盼市府做好跨年規劃，陳其邁透露，雖沒有半夜打給阿信，但上任後就不斷展現誠意，有打給很多人，感謝五月天讓高雄人美夢成真。

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五月天所屬的「相信音樂」公司在11月19日宣布，五月天將從12月24日起於高雄連開4場演唱會，其中包含1場跨年演唱會，這是五月天暌違1740天再度回到高雄世運主場館開唱，令許多「五迷」及高雄市民無比期盼。

▲民進黨高雄市議員陳致中今（23）天質詢時關注市長陳其邁如何將五月天請回高雄。（圖／翻攝自高雄市議會直播）
▲民進黨高雄市議員陳致中今（23）天質詢時關注市長陳其邁如何將五月天請回高雄。（圖／翻攝自高雄市議會直播）
陳其邁日前被總統蔡英文爆半夜打電話給她，陳致中今質詢時特別笑稱陳其邁是「半夜吵總統的人」，身為半夜吵總統、各首長的「那個男人」，是否也半夜打電話給阿信，才把五月天請回高雄，對此陳其邁透露，他沒有半夜打給阿信，但確實打電話給很多人，五月天是高雄美好記憶與感情的一部分，所以他一直把這件事放在心裡，也用很多具體行動表達誠意，感謝五月天讓高雄人美夢成真。

陳致中強調，2013年五月天來高雄開唱時，就讓高捷創下近50萬載運人次紀錄，經濟觀光財收益更達到近10億元，而今年跨年除了五月天外，高雄還加碼打造雙舞台、四金卡司，相信經濟觀光效益一定會超過10億元，希望市長能夠透露卡司陣容，並做好相關規劃，陳其邁指出，他必須尊重合作的電視台，「不要害我爆雷」，但今年高雄跨年一定陣容堅強、節目精彩，歡迎大家來高雄跨年。

▲五月天聖誕節、跨年開唱。（圖／相信音樂）
▲五月天聖誕節、跨年高雄開唱。（圖／相信音樂）

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