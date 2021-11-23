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員警陳屍地下室停車場　車內有燒炭痕跡

高雄三民二分局陽明派出所黃姓員警驚傳陳屍自家大樓地下室停車場車內，現場有燒炭痕跡，初判為燒炭自殺死亡。▲（圖／翻攝googlemap）
高雄三民二分局陽明派出所黃姓員警驚傳陳屍自家大樓地下室停車場車內，現場有燒炭痕跡，初判為燒炭自殺死亡。▲（圖／翻攝googlemap）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-23 14:04:09｜2021-11-23 14:06:34

今（23）日凌晨驚傳有員警陳屍在自家大樓停車場車內，高雄三民二分局陽明派出所黃姓員警原本擔服凌晨5點至7點的備勤勤務，卻遲至5時10分仍未簽入上班，經聯繫黃員妻子，發現黃員人在住處大樓地下停車場的車內，車內還有燒炭架及燒炭痕跡，檢警初判為燒炭自殺死亡。

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三民二分局指出，因黃員沒上班簽到，經連繫家屬，經搜尋在黃員自家住宅大樓地下停車場車內尋獲黃員，但車內有燒炭架及燒炭痕跡，隨即報請119救護，仍不幸回天乏術。

根據現場情形警方初步研判為燒炭自殺死亡，並已於上午報請高雄地檢刑事相驗完畢，家屬對檢察官提示並認定之相驗結果均表無異議；三民二分局說，黃員本身無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場上亦無異狀，此案因涉員警個人及家庭隱私，基於尊重家屬悲傷情緒，不便代表對外發言，分局將全力協助家屬處理黃員撫卹及後事。

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