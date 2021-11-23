員警陳屍地下室停車場　車內有燒炭痕跡

今（23）日凌晨驚傳有員警陳屍在自家大樓停車場車內，高雄三民二分局陽明派出所黃姓員警原本擔服凌晨5點至7點的備勤勤務，卻遲至5時10分仍未簽入上班，經聯繫黃員妻子，發現黃員人在住處大樓地下停車場的車內，車內還有燒炭架及燒炭痕跡，檢警初判為燒炭自殺死亡。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-23 14:04:09｜2021-11-23 14:06:34
三民二分局指出，因黃員沒上班簽到，經連繫家屬，經搜尋在黃員自家住宅大樓地下停車場車內尋獲黃員，但車內有燒炭架及燒炭痕跡，隨即報請119救護，仍不幸回天乏術。
根據現場情形警方初步研判為燒炭自殺死亡，並已於上午報請高雄地檢刑事相驗完畢，家屬對檢察官提示並認定之相驗結果均表無異議；三民二分局說，黃員本身無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場上亦無異狀，此案因涉員警個人及家庭隱私，基於尊重家屬悲傷情緒，不便代表對外發言，分局將全力協助家屬處理黃員撫卹及後事。
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