第15輪疫苗預約到中午12點截止 有意民眾速把握時間
第15期疫苗昨（23）日開始預約，提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8周以上對象第二劑接種；根據指揮中心統計，僅到昨日傍晚已有157.7萬人預約，預約結束時間在今日中午12點，有意民眾把握時間。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 07:16:52
指揮中心發言人莊人祥表示，已預約的157.7萬人中有129.8萬人預約BNT、20.8萬人預約AZ、7.1萬人預約莫德納。由於BNT預約情形踴躍，原本預定量能為140多萬劑已快要用罄，將協調各縣市增開量能。
而將於月底過期的即期AZ疫苗，莊人祥表示還有6萬多劑左右，依照目前時程來看，大致上應能接種完畢。
從25日開始，民眾可以免上平台，直接到合約醫療院所或衛生所接種疫苗。不過15輪預約情況相當積極，建議未預約的民眾仍須先確診醫療院所是否有足夠疫苗量能，免得白跑一趟。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。