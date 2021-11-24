高市將推囤房稅　陳其邁：採差別稅率

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陳其邁受訪時表示，在房屋稅條例的規定範圍內，當然地方政府有對於房屋稅有相關的調整空間，立法程序也必須經過市政會議與議會以自治條例的方式處理，認為有包括居住正義、不要影響到自住房屋以及不造成房東把稅率或負擔轉嫁給房客這三項原則。
陳其邁說，現在高雄市的房屋大概有106萬戶，屬於非自用住宅的部分大概是8.4萬戶左右，同時為了要落實居住正義，除了未來會推動囤房稅之外，在社會住宅興建的部分，也即將會推動10,500戶的社會住宅，也會加強稽查紅單的炒作。
陳其邁也強調，在包租代管的部分以及租金補貼，也都陸續加強，最重要的是要讓年輕人可以居住獲得保障，不僅是租屋能夠降低，也應該要有合理的房價，這樣才能夠讓每個人都能有所謂的居住所享有的基本權利。
陳其邁認為，住屋或者是房子都是屬於消費財，不是用來炒作或用來投資的，所以快的話我們在這個會期或者是在今年年底，相關的條例訂定會送到議會進行審議，讓每一個人都能夠不管是租屋或住屋，都能有一個合理的房價至關重要；至於稅率部分？還是要有一些完整的配套。
原則上哪些房子要囤房稅？財政局長陳勇勝表示，目前高雄非自用住宅約有8.4萬戶左右，將會細分持有戶數，採取差別稅率，至於是否參考鄰近縣市訂定的囤房稅率，陳勇勝指出還須精算後再進一步擬定；市長陳其邁則說，高雄市和其他縣市狀況不同，要再配套後再來做考慮。