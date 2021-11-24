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遣返新店槍擊手　法務部：會協助啟動司法互助

▲對於潛逃至中國大陸的槍手黃泳群，法務部長蔡清祥24日說，會依據資料積極給予協助。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.24）
▲對於潛逃至中國大陸的槍手黃泳群，法務部長蔡清祥24日說，會依據資料積極給予協助。（圖／記者潘千詩攝，2021.11.24）

記者潘千詩／台北報導

2021-11-24 18:51:49

涉新店槍擊命案的槍手黃泳群已潛逃中國大陸，只是兩岸關係目前正值冰點，警方有意透過兩岸共打機制偵辦，外界關心法務部是否提供協助？法務部長蔡清祥今（24）日表示，檢警積極偵辦中，因此會看承辦機關後續提出的資料，如需要啟動兩岸共同打擊犯罪司法互助協議程序，將積極進行。

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何姓咖啡商星期一（22日）在新北市新店區住家外遭行刑式槍擊身亡，涉案槍手黃泳群當天潛逃至中國，刑事局兩岸科透過兩岸打擊犯罪機制，商請中國公安部協助逮人。立法院司法及法制委員會今天審理法務部預算，並邀請法務部長蔡清祥出席，多名立法委員就此議題質詢。

立委羅致政質詢指出，凶嫌犯案後隨即逃往中國，但兩岸司法互助中國已讀不回，遣返通緝犯的數字也呈現低迷現象，對於緝凶有無信心？

蔡清祥表示，一旦收到執法機關司法互助請求，將積極處理，打擊犯罪是共同目標，對雙方都好，這幾年彼此仍持續移交嫌犯。台北地檢署檢察長林邦樑表示，命案發生當天，輪值外勤檢察官即進行相驗工作，訂今天下午再會同法醫解剖。

刑事局傍晚表示，目前中國公安單位已收到協請文件，正依兩岸共打機制偵辦中，靜候對岸佳音；黃嫌被關押在廈門湖里區某家隔離酒店，預計最快本週內遣送回台。

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