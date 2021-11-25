特企／瑞星韻律體操深入地方　錠嵂陪伴偏鄉兒童成長！

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台灣人不熟悉的韻律體操，卻是在國際上有相當程度影響力的運動項目。不論觀眾人數或爭取轉播授權的媒體，都是只僅次於足球的第二大運動競賽，而台灣人的身材比例，剛好讓台灣選手在速度、技巧難度上容易表現特別優異、爭取到更多分數，擁有更多的奪牌機會。這次活動目的希望孩童們能有更多元體驗，也更希望體操這項運動在孩子心中萌芽。
「瑞星韻律體操協會」陪伴孩童享受運動、展現自信！
運動對孩童的身心發展上有許多好處，而不同年齡的孩子有其運動行為與模式，在安全的前提下，家長應盡量讓孩子適性發展，多方嘗試各種運動。這次活動規劃了適合的場地，以及在專業的教練陪同之下，希望孩子能夠透過運動，為身心帶來更好的發展，並在過程中獲得樂趣，進而培養孩子的運動習慣！最重要的是從中找到自身的自信。
瑞星首次舉辦體操陪伴營 盼與孩童一同茁壯
瑞星韻律體操協會首次舉辦公益體操陪伴營，雖然在場地上無法與真實的訓練場地相比，但是現場有多位志工在維護孩子的安全，對於沒接受過訓練的小孩也不需要擔心會有危險，希望所有小朋友或志工夥伴都能夠有一個很愉快的經驗。
體操教練龔芸表示：「如果家長真的有興趣讓孩子接受正規的體操訓練培訓成為選手，那仍然需要做好受傷的心理準備。」畢竟做每件事情都不容易，都會需要有必經的過程，就算難免會心疼，但希望家長可以用陪伴和鼓勵的方式去支持，與孩子一起成長茁壯。
錠嵂藍鵲社福基金會 努力打造「陪伴」價值
錠嵂藍鵲社福基金會董事黃鵬仁認為：「基金會最重要的核心概念就是『陪伴』，而不是捐獻，捐獻只是陪伴帶來的結果，而陪伴才是真正能夠影響陪伴者與被陪伴者的心態，更甚至是人生的態度。」
本次活動錠嵂藍鵲社福基金會主動邀約瑞星韻律體操協會，本來想要幫助韻律體操推廣，在接觸後才發現原來可以結合兩者的功能，於是產生了這次活動的想法。透過這次的活動，希望可以達到拋磚引玉的效果，更多人可以一起實踐陪伴的價值。相信來參與過的人都能夠體悟到，社會福利不只有捐獻，而是在生活有更多面向的成長，期望在這次活動結束之後，有更多企業可以一同參與社福公益的活動，並且讓美一個人從生活上實踐，也期待未來我們可以舉辦更大型的活動讓更多人來參與。
偏鄉兒童視角更多元！社工讚：非常好的活動
體操陪伴營特地選在「農農聚場」舉辦，這裡位於台南市柳營區旭山里的小村中，也是一般認知上的偏鄉，這裡的小朋友各項資源並不算豐富，這也正是當初活動舉辦時所納入的考量之一，希望將體操這項運動，推廣到更深遠的地方去。
旭山偏鄉扶助兒童社工王筱茜：「很感謝瑞星韻律體操協會、錠嵂社福基金會來到我們旭山這個村落，讓我們的孩子有這個機會不同的場面，也可以跟不同單位的孩子互動，在生命成長中是一個非常好的機會教育。」同時也呼籲各慈善單位或是政府機構，協助偏鄉的孩子走出去，或是讓外面資源走進偏鄉，讓孩子的視角有更多的拓展。
本次活動也邀請兩個兒福團體的小朋友參與，家長也一同來到這個偏鄉小村落同樂，分別是臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會，以及天主教臺南市私立德蘭啟智中心，兒福社工表示：「現場有來自錠嵂保經的志工陪同小朋友，參與體驗的過程中能確保安全，家長也能有片刻喘息的時光，這是一個很棒的陪伴活動。」