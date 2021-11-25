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在舞台臉部便溺「純台灣味」？　衛武營報警逮人

▲搖滾樂團「Brass Against」女歌手蘇菲亞烏利斯塔，對著衝上舞台來的男歌迷臉部當眾解放便溺，卻被在line流傳被說成是在衛武營演出的「純台灣味」，衛武營遂於11月23日報警處理。（圖／翻攝畫面）
▲搖滾樂團「Brass Against」女歌手蘇菲亞烏利斯塔，對著衝上舞台來的男歌迷臉部當眾解放便溺，卻被在line流傳被說成是在衛武營演出的「純台灣味」，衛武營遂於11月23日報警處理。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-25 12:17:34｜2021-11-25 12:19:38

日前美國佛羅里達州舉行的「Welcome to Rockville」音樂節上，搖滾樂團「Brass Against」女歌手蘇菲亞烏利斯塔，對著衝上舞台來的男歌迷臉部當眾解放便溺，現場影片於推特流傳後，震驚全球歌迷，然而卻有人在line群組散布，說是在衛武營國家藝術文化中心演出的「純台灣味」，衛武營遂於11月23日報警，警方隨隨即於11月24日通知涉案人到案。
近日在line社群、群組上流傳一段搖滾樂團「Brass Against」女歌手蘇菲亞烏利斯塔，對著衝上舞台來的男歌迷臉部當眾解放便溺影片，卻有不肖分子刻意擷取該音樂會片段畫面，並加上「這就是在高雄衛武營國家劇場演出的『純台灣味』，我不知道這個黨究竟要把台灣年輕人的氣質作賤到什麼地步？」等字樣，惡意利用line群組散布，詆毀衛武營國家藝術文化中心，民眾電話詢問不斷，害的衛武營相關人員回應到手軟。
衛武營指出，場館譴責製造相關有關誤導及失實言論的人士，為導正視聽，維護場館名譽，已在11月23日向轄區派出所報案，請求警方協助處理，並強調訊息中指稱在「衛武營國家藝術文化中心演出」並非事實。

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▲警方在涉案人行動電話中發現相關轉傳之文字內容，全案將以刑法第310條第2項加重毀謗罪移請高雄地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲警方在涉案人行動電話中發現相關轉傳之文字內容，全案將以刑法第310條第2項加重毀謗罪移請高雄地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
經高雄市刑大科技犯罪偵查隊多方分析並溯源調查後，立即於24日通知涉案人到案說明，並於行動電話中發現相關轉傳之文字內容，全案將以刑法第310條第2項加重毀謗罪移請高雄地檢署偵辦；警方提醒，動動手指轉發之際，請務必先查證轉發之相關內容是否屬實，也可多利用事實查核中心等機制，避免淪為假訊息傳遞的幫兇。

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