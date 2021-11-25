陳其邁努力讓五月天再加唱一場？史哲：「邁哥卡阿」

睽違多年，五月天確定將重返高雄世運主場館舉辦聖誕及跨年「好好好想見到你」演唱會，將於12月25、26日，及12月31日、1月1日連唱4場，高雄市議員邱俊憲今（25）天在市政總質詢時替五迷們向市長陳其邁爭取是否有再加唱一場的機會，陳其邁說，假如票真的秒殺，「他會打電話試試」，聽到陳其邁又要打電話了，對此副市長史哲則搞笑直呼「邁哥卡阿」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-25 13:01:25
民進黨高雄市議員邱俊憲今天在市政總質詢時，替五迷們向市長陳其邁爭取五月天是否有再加唱一場的機會，邱俊憲說，演唱會經濟不止是賣掉五萬張門票而已，而是衍伸出對這座城市的消費，不論是餐飲、住宿、交通等，不管是五月天的演唱會，還是高雄跨年的雙舞台，以及明年要舉辦的高雄燈會，都可以將高雄相關產業復甦活絡起來。
邱俊憲認為，增加一場演唱會不止是滿足歌迷的需求，而是還可以讓這座城市在後疫情時代，讓高雄相關產業有更多的機會，甚至雨露均霑，對於鄰近縣市的住宿、消費也會有所幫助。
對此，陳其邁說五月天在高雄的跨年演唱會已經成為民眾成長記憶的一部分，「假如票真的秒殺且賣的不錯，可能會有很多人因為買不到失望的話，他會試試看」，邱俊憲笑說「是要打給阿信嗎？還是打給石頭？」，陳其邁也笑說，我們來努力一下，假如五月天願意再加唱一場「做什麼事情我們都願意」，會叫副市長史哲去「表現我們的誠意」，讓史哲不禁在臉書發文直呼「邁哥卡阿」。