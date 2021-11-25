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圖多！直擊IKEA台北城市店內部新裝　全新4大彩蛋別錯過

▲IKEA台北城市店將在11/30開幕。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30開幕。（圖／記者葉政勳拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-25 15:13:44

IKEA鐵粉們注意了！今年4月才宣布熄燈的IKEA敦北店，即將在11/30以「台北城市店-小巨蛋」重磅回歸，全新的城市店主打較為年輕的消費客群，考量北漂、租屋、上班族的需求，多以居家家飾為主打，有別於以往，城市店縮減過去的Show Room，取消樣品屋、大型傢俱販售，改以電視牆方式展售，留更多的空間給家飾品，拉大整體織品區、寢具區空間。趕緊跟著《NOWnews》的鏡頭，特別提前開箱全新的城市店店貌。

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彩色門框分類　視覺動態更清晰

這回IKEA台北市城市店-小巨蛋，B1為美食小站、顧客服務區，B2則為餐廳與賣場，動線清晰，希望達到更好的購物體驗，賣場的分類上也使用彩色門框區隔不同類別的商品。

▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推彩色門框分類商品區。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推彩色門框分類商品區。（圖／記者葉政勳拍攝）
首推Live Kitchen Show　拉近與顧客距離

另外，過去頗以美食著稱的IKEA，這回台北城市店還打造了Live Kitchen Show，由專人示範分享如何烹調道地瑞典美食，每週平日下午5點到7點將提供Cooking fun，週末還會有下午茶時段，以及魔術廚房收納教學。

▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推Live Kitchen Show，拉近與顧客距離。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推Live Kitchen Show，拉近與顧客距離。（圖／記者葉政勳拍攝）
更國際化！城市店增加雙語指示牌

另外，為了更加契合城市店的服務，所有的商品也都新增雙語標示牌，廣納外國客層，因應沒有大型傢俱的供應，還附有官網QR code，讓消費者能夠全方位滿足需求。

▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推商品雙語標示牌。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推商品雙語標示牌。（圖／記者葉政勳拍攝）
自助點餐機台首亮相！城市店獨賣「莫希托」霜淇淋

因應都市生活節奏快速，IKEA台北城市店也首次推出自助點餐機台，滿足上班族分秒必爭的需求，只要動動手指就能自助點餐與結帳，另外，美食小站也推出全台唯一的「莫希托」口味，無酒精版本讓大人小孩都能品嚐沁涼風味。

▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推自助點餐機。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，首推自助點餐機。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，限定推出莫希多口味霜淇淋。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30開幕，限定推出莫希多口味霜淇淋。（圖／記者葉政勳拍攝）
這次因應開幕活動，還推出限定織品電繡服務，民眾只要在織品區購買指定靠枕、枕頭套、毛巾等商品，就能夠加價（100~200元）客製化自己的抱枕，在上面繡上專屬的中英文，另外，為了讓消費者安心買，還有限定服務，民眾只要購物滿888元，就能以優惠價49元買宅配箱，直接整箱寄回家。

▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，開幕限定推出獨家電繡服務。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，開幕限定推出獨家電繡服務。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，開幕限定推出宅配箱服務。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲IKEA台北城市店將在11/30重新開幕，開幕限定推出宅配箱服務。（圖／記者葉政勳拍攝）

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