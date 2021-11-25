圖多！直擊IKEA台北城市店內部新裝 全新4大彩蛋別錯過
IKEA鐵粉們注意了！今年4月才宣布熄燈的IKEA敦北店，即將在11/30以「台北城市店-小巨蛋」重磅回歸，全新的城市店主打較為年輕的消費客群，考量北漂、租屋、上班族的需求，多以居家家飾為主打，有別於以往，城市店縮減過去的Show Room，取消樣品屋、大型傢俱販售，改以電視牆方式展售，留更多的空間給家飾品，拉大整體織品區、寢具區空間。趕緊跟著《NOWnews》的鏡頭，特別提前開箱全新的城市店店貌。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-25 15:13:44
彩色門框分類 視覺動態更清晰
這回IKEA台北市城市店-小巨蛋，B1為美食小站、顧客服務區，B2則為餐廳與賣場，動線清晰，希望達到更好的購物體驗，賣場的分類上也使用彩色門框區隔不同類別的商品。
首推Live Kitchen Show 拉近與顧客距離
另外，過去頗以美食著稱的IKEA，這回台北城市店還打造了Live Kitchen Show，由專人示範分享如何烹調道地瑞典美食，每週平日下午5點到7點將提供Cooking fun，週末還會有下午茶時段，以及魔術廚房收納教學。
更國際化！城市店增加雙語指示牌
另外，為了更加契合城市店的服務，所有的商品也都新增雙語標示牌，廣納外國客層，因應沒有大型傢俱的供應，還附有官網QR code，讓消費者能夠全方位滿足需求。
自助點餐機台首亮相！城市店獨賣「莫希托」霜淇淋
因應都市生活節奏快速，IKEA台北城市店也首次推出自助點餐機台，滿足上班族分秒必爭的需求，只要動動手指就能自助點餐與結帳，另外，美食小站也推出全台唯一的「莫希托」口味，無酒精版本讓大人小孩都能品嚐沁涼風味。
這次因應開幕活動，還推出限定織品電繡服務，民眾只要在織品區購買指定靠枕、枕頭套、毛巾等商品，就能夠加價（100~200元）客製化自己的抱枕，在上面繡上專屬的中英文，另外，為了讓消費者安心買，還有限定服務，民眾只要購物滿888元，就能以優惠價49元買宅配箱，直接整箱寄回家。