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今增2例境外移入為移工　羅一鈞：不會因確診就暫停引進

▲衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，考慮到移工對台灣產業及社福照顧的重要性，不會因有確診就暫停移工入境。（圖／指揮中心）
▲衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，考慮到移工對台灣產業及社福照顧的重要性，不會因有確診就暫停移工入境。（圖／指揮中心）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-25 20:21:15

《四方報》報導，印尼移工11月11日起開放專案入境台灣，目前已經有超過600名移工入境隔離中，移工的防疫控管也成為關注焦點。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，雖然有移工入境確診，但考慮到移工對台灣產業及社福照顧的重要性，在防疫量能充足情況下，不會因有確診情形就暫停移工入境。

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我國今（25）日新增10名境外移入確診案例，其中有2名為印尼籍移工。媒體詢問若持續發現移工入境確診情形，會不會考慮暫停引進，羅一鈞於疫情記者會中表示，目前指揮中心對境外移入確診案例掌握都相當嚴格，在沒有造成社區擴散風險、量能足夠的情形下，不會因移工來源國有確診情形就暫停引進，因為不論產業移工或社福移工，都是國內經濟和照顧人力重要的一環，因此不能只看到確診情形。

此外，羅一鈞表示，去年秋冬就曾發生過移工入境確診情形，甚至一度飆到10幾例、20例；這次專案入境的移工大多數都有接種過疫苗，不論就個人健康而言或醫療照顧量能來說，負擔都比去年減輕不少，因此不會純粹因為有確診就停止入境。

截至25日，上網登記申請入境的產業類移工有146人、家庭類移工667人，共813人；已經入境之產業移工則有115人、家庭移工495人，總數610人。入境的家庭移工中，完整接種疫苗者達449人、未完整接種者46人；入境產業移工完整接種有98人、未完整接種則有17人。

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