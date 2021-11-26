台積電預定地傳維修工死亡　高市府：與土地整治無關

高雄市議會KK陣線今（26）日踢爆，台積電預定地中油高煉廠整治場址3-3區在24日驚傳人員死亡的工安意外，楠梓分局表示，發生時間在11月24日下午4點多，64歲的張姓維修工維修21噸營大貨車，卻因不明原因車斗突然下降，壓傷張男頭部、身體等部位，經送往健仁醫院救護後宣告死亡，工務局則表示，此案與土地整治並無關係，是車輛維修工在修車時發生意外。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-26 12:10:34
KK政線指出，為了趕在明年2月完成土污整治，第三區分成3個小區、由三家廠商全面趕工。其中有艾奕康（AECOM）負責的3-3區在24日下午3點55分，發生整治廠商人員遭砂石車車斗壓傷的事件，到晚間該員已經不治身亡，弔詭的是，中油高煉廠雖然第一時間就已通報，但事情發生已經兩天，工務局沒有任何說明處置，勞工局沒有任何勞檢事故調查，陳其邁也沒有到醫院探視。整個市府作為，讓人感覺是在封鎖新聞、淡化事件。
KK政線表示，全高雄人都期待台積電如期進駐，也不反對污染場址加速整治，然而「再趕也不能趕出人命」，理由再正當也不能掩飾真相，陳其邁必須立即公開事故真相，檢討勞動檢查、工安管理，應依照一般工安事故處理模式，意外發生後勞工局會先勒令停工、展開勞檢調查，待一切安全無慮再準予復工。
工務局則指出，新建工程處主任秘書在案發後即前往醫院關心傷者情況，並與承攬商、監督單位人員一起陪同傷者家屬，關心送醫後續醫療事宜，惟經救治後仍宣告不治，工務局要求承攬商務必協助家屬處理後續事宜。
對於KK陣線質疑意外發生隔天高煉廠區仍持續施工，對此工務局長楊欽富強調，此案純粹屬於修車時發生的意外，「跟土地整治無關」；勞工局長周登春也表示，事故發生當時，已立即通報救護單位，勞檢處也獲報到場了解，事件是在開挖整治區旁的空地發生，職災處理都會照程序進行。
工務局強調，新工處每天有人派駐在現場督導，另亦有監造人員在場督導作業狀況，但此案係從事車輛維修作業導致，非屬土壤開挖整治作業，致有疏漏，經研議，後續類此機件維修作業，工務局已要求各家廠商移至整治區外進行，市府團隊將積極加強相關防治及巡查措施，避免類似情形再發生。