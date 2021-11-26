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中國學者：懲罰遠東是為「斷獨金脈」

▲中國官方日前以環保為名重罰遠東集團，中國學者說，更重要的訊息是嚴厲警告支持台獨的企業和個人，「斷獨金脈」、「敵商震獨」。圖為遠東集團董事長徐旭東資料照。（圖／記者顏真真攝）
▲中國官方日前以環保為名重罰遠東集團，中國學者說，更重要的訊息是嚴厲警告支持台獨的企業和個人，「斷獨金脈」、「敵商震獨」。圖為遠東集團董事長徐旭東資料照。（圖／記者顏真真攝）

中央社

2021-11-26 12:36:29

（中央社台北26日電）中國官方日前以環保為名重罰遠東集團，引發關注，中國學者仇長根說，這不僅是查處遠東集團違法違規，更重要的訊息是嚴厲警告支持「台獨」的企業和個人，「斷獨金脈」、「敵商震獨」。

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陸媒觀察者網今天刊登對於華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根的專訪，其中針對中國官方重罰遠東集團作了相關分析。

仇長根說，懲罰遠東集團，「毫無疑問，這是繼國台辦11月5日發言人拉『清單』點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮之後的具體行動」。這不僅是查處遠東集團違法違規，更重要的信息是嚴厲警告支持「台獨」的企業和個人，「斷獨金脈」。

他並表示，這次行動僅是開個頭，「殺雞儆猴，打擊『台獨』，絕不會手軟」。

仇長根進一步指出，懲罰遠東集團是為了「斷獨金脈」。延伸往下看，就是為了打擊、遏制「台獨」，而打擊、遏制「台獨」，「當然是為統一而鋪路，要把『台獨』這個障礙拿掉」；而「斷獨金脈」過程中需要把握好尺度，精準打擊，避免打擊面過大。

他還說，「具體來看，遠東集團徐旭東，他並不只是支持民進黨，長期以來也支持國民黨。在台灣有『選罷法』，企業向政黨、政客捐款，是台灣自已的事。但從大陸的角度，你一邊在大陸賺錢，一邊在台灣支持『台獨』，這是我們絕對不允許的」，「左右逢源，做『騎牆派』，後果嚴重，得不償失」。

這名學者更指出，「懲罰遠東集團，不是說說而己，是動真格『敲商震獨』，而且事情還未結束，還會有後續動作」；同時不僅是單單懲罰遠東集團，也是給其他台商機會，希望引起警覺。

中國官媒新華社日前報導，上海、江蘇、江西、湖北、四川等5省市有關執法部門調查發現，遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業有大量違法、違規行為，包含環保問題、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務與產品品質。

隨後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行記者會說，遠東集團在上述5省市的違法違規行為已被課處人民幣約4.74億元（新台幣20.6億元）罰款，並收回其中一家企業的閒置建設用地。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101126

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