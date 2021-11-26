中國學者：懲罰遠東是為「斷獨金脈」

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仇長根說，懲罰遠東集團，「毫無疑問，這是繼國台辦11月5日發言人拉『清單』點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮之後的具體行動」。這不僅是查處遠東集團違法違規，更重要的信息是嚴厲警告支持「台獨」的企業和個人，「斷獨金脈」。
他並表示，這次行動僅是開個頭，「殺雞儆猴，打擊『台獨』，絕不會手軟」。
仇長根進一步指出，懲罰遠東集團是為了「斷獨金脈」。延伸往下看，就是為了打擊、遏制「台獨」，而打擊、遏制「台獨」，「當然是為統一而鋪路，要把『台獨』這個障礙拿掉」；而「斷獨金脈」過程中需要把握好尺度，精準打擊，避免打擊面過大。
他還說，「具體來看，遠東集團徐旭東，他並不只是支持民進黨，長期以來也支持國民黨。在台灣有『選罷法』，企業向政黨、政客捐款，是台灣自已的事。但從大陸的角度，你一邊在大陸賺錢，一邊在台灣支持『台獨』，這是我們絕對不允許的」，「左右逢源，做『騎牆派』，後果嚴重，得不償失」。
這名學者更指出，「懲罰遠東集團，不是說說而己，是動真格『敲商震獨』，而且事情還未結束，還會有後續動作」；同時不僅是單單懲罰遠東集團，也是給其他台商機會，希望引起警覺。
中國官媒新華社日前報導，上海、江蘇、江西、湖北、四川等5省市有關執法部門調查發現，遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業有大量違法、違規行為，包含環保問題、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務與產品品質。
隨後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行記者會說，遠東集團在上述5省市的違法違規行為已被課處人民幣約4.74億元（新台幣20.6億元）罰款，並收回其中一家企業的閒置建設用地。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101126