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南市府與西拉雅族北上　籲司法院加速審理釋憲案

▲台南市副市長戴謙呈遞書面意見書。（圖／台南市政府提供）
▲台南市副市長戴謙呈遞書面意見書。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-11-26 12:46:10

為推動西拉雅正名，台南市政府由副市長戴謙代表市長黃偉哲，與百餘位西拉雅族親，今（26）日上午北上司法院，籲請司法院加速審理「西拉雅原住民身分法釋憲案」，戴謙呈遞書面意見書予司法院大法官書記處處長許辰舟，要求司法院、中央政府正視西拉雅族歷史定位、民族文化傳承及身分權，還給西拉雅族原住民身分及族名。

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今日北上司法院，來自台南新化九層嶺、口埤、十八彎、五甲勢、頭社、玉井、左鎮、楠西、番子田、吉貝耍、六重溪、沙西金等西拉雅各聚落代表、族親，不分男女老少齊心相挺，高舉「真理如光」、「落實兩公約，與國際人權接軌」、「不信公理喚不回」等標語，行進中高唱西拉雅歌謠，一路走到司法院門口，高呼「還我歷史、還我正義、還我身分」，現場士氣高昂。

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，與百餘位西拉雅族親，今（26）日上午北上司法院，籲請司法院加速審理「西拉雅原住民身分法釋憲案」。（圖／台南市政府提供）
▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，與百餘位西拉雅族親，今（26）日上午北上司法院，籲請司法院加速審理「西拉雅原住民身分法釋憲案」。（圖／台南市政府提供）
台南市副市長戴謙表示，西拉雅族的身分，應是與生俱來，而非法律所賦予，對於正名已有20多年的努力，在過去歷任市長的全力以赴下，已經將西拉雅族明訂為市定原住民，所以公平正義、人權尊嚴，在台南市已被彰顯，今天他代表台南市長黃偉哲，與西拉雅族親共同呈遞書面意見書，希望大法官能做出公平的解釋，將西拉雅族的原住民身分及權利還給族親，以彰顯司法對於轉型正義及人權保障的重視與尊重。

 西拉雅正名運動的法律途徑至今已走了近11年，今日上百名台南市西拉雅族人無畏舟車勞頓，親自到場表達爭取原住民身分的堅定決心；台南市原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran指出，回復西拉雅（平埔）族原住民身分，並振興其文化，是南市府迄今持續協助族親推動的工作項目，南市府會持續與族親攜手爭取正名，也希望中央能正視平埔族群回復身分的訴求，實踐歷史正義。

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