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高雄商圈夜市券月底加碼　「宇美町式」流程優化

▲11月29日至12月5日第二波商圈夜市券發放，每處限量2,000份。（圖／高雄市經發局提供）
▲11月29日至12月5日第二波商圈夜市券發放，每處限量2,000份。（圖／高雄市經發局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-26 13:09:59

配合中央振興5倍券，「高雄商圈夜市券」主打200元振興券翻倍換400元，供不應求，市長陳其邁允諾再加碼10萬份，已排定11月29日起進行第二波換發，經發局將加派人力、增設愛心敬老服務台來優化兌換流程，並將以「宇美町式」的行動服務增派人力持平板電腦作業，採「驗、拍、發」三步驟加速換發流程。

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「高雄商圈夜市券」國慶連假首波獲熱烈迴響，從5萬份追加到10萬份仍供不應求，成功帶動商圈夜市平均來客數及營業額提升3至5成，經發局長廖泰翔表示，感謝民眾對商圈夜市券的支持，首波兌換時踴躍到場，針對各場次現場排隊狀況，市府聽取民眾、商圈夜市管委會及議員各方建議，第二波兌換每場次均限量2,000份，數量有限換完為止，每人每場憑身分證明（身分證、駕照或健保卡）限換發一份，並不得代領。

▲為使第二波商圈夜市圈發放更順暢，民眾排隊時，由行動服務人員用平板驗證身分證號，及拍照民眾將兌換的振興券與證件留存。（圖／高雄市經發局提供）
▲為使第二波商圈夜市圈發放更順暢，民眾排隊時，由行動服務人員用平板驗證身分證號，及拍照民眾將兌換的振興券與證件留存。（圖／高雄市經發局提供）
廖泰翔也強調，第二波換發針對高齡長輩、幼童及身障朋友貼心規劃「愛心敬老服務台」，特別服務4歲以下、75歲以上，或是持有中度身心障礙證明（粉紅色）民眾，並開放每人可由一位陪伴者同行，陪伴者也能同步兌換到商圈夜市券，希望能縮短有特殊需求民眾排隊等候領取時間。

經發局說明，為讓第二波發放流程更順暢，將以「宇美町式」的行動服務增派人力持平板電腦作業，工作人員在民眾排隊時就先「驗」身分證號確認未重複領取，接著「拍」攝民眾將兌換的振興券與身分證件留存，表定活動開始時「發」給該場次專屬號碼牌，民眾憑號碼牌及振興券換發商圈夜市券。

▲11月29日至12月5日第二波商圈夜市券發放，每處限量2,000份。（圖／高雄市經發局提供）
▲11月29日至12月5日第二波商圈夜市券發放，每處限量2,000份。（圖／高雄市經發局提供）
光華觀光夜市發展促進會主委顏永峻支持第二波商圈夜市圈發放，肯定市府團隊的用心，照顧基層攤商，也讓高雄市民有感振興，攤商業績普遍約成長3至4成；三鳳中街商店街伍進昌主委表示，三鳳中街截至目前已收到上百萬的商圈夜市券，代表民眾消費意願很高，所以市府決定加碼第二波，大家都很振奮，而且越來越近過年，歡迎大家都來三鳳中街買年貨。

經發局也提醒，第二波活動將擴大加碼至10萬份，在全市49處指定商圈夜市換發，場次及換發總數均較首波增加，預期會有民眾因期待都能兌換到將比表定時間更早就到場排隊，經發局除做好動線優化及加派人力因應，也加開愛心敬老服務台，各場次詳細日程與地點可上「高雄開就賺」官網及經發局臉書粉絲團查閱。

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