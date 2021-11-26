台灣為越南第5大貿易夥伴！成農林水產品潛在出口市場

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而據越南工商部電子商務暨數位經濟局電子商務開發中心評估，台灣努力加入CPTPP與其高度關稅減讓承諾將有助於促進越南進入台灣市場之各項交易活動，越南多項產業台灣都有望成為其重點出口市場，包括農林水產品、橡膠、紡織等。越南海關總局統計資料顯示，今年前9個月，越南若干出口產品對台之出口金額成長俱佳，其中值得注意的是各種紡織紗、纖維成長138.6%、橡膠82.1%、非木材之其他材料製作之家具222.5%、玻璃及其產品327.7%。
國際貿易中心則稱，台灣為越南橡膠出口重點市場之一，至2026年越南輸台之天然橡膠出口金額可達9.834億美元，然而實際上2016年至2025年階段出口金額僅達2.369億美元。輸台之出口空間仍很龐大，為越南未來天然橡膠業開拓台灣市場之驅動力。
另一項出口產品項目亦有開拓台灣市場之潛力，即為水產品。據越南水產品加工出口協會評估，台灣為越南水產品潛在出口市場。雖台灣非屬於越南前10大水產品進口市場，惟其自越南輸入之水產品年進口金額相當穩定，皆逾1億美元。據駐台越南經濟文化代表處更新資料，目前計有693家越南廠商獲核發輸台之水產品出口許可證。2021年至2030年越南水產業將邁向現代化、有效、永續之水產品加工開發目標來符合消費市場之需求與標準、規範，以提高競爭力，並至2030年能成為全球前5大水產品加工國。為能達到此目標，除了中國、美國、日本等傳統出口市場外，越南水產業應重視開拓包括台灣在內之其他潛在出口市場。