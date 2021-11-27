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國巨董座陳泰銘　獲頒中山大學名譽博士

▲國立中山大學今（27）日在高雄市長陳其邁（右三）的見證下，頒授名譽管理學博士給國巨集團董事長陳泰銘（左三）。（圖／中山大學提供）
▲國立中山大學今（27）日在高雄市長陳其邁（右三）的見證下，頒授名譽管理學博士給國巨集團董事長陳泰銘（左三）。（圖／中山大學提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-27 13:09:37

國立中山大學今（27）日在高雄市長陳其邁的見證下，頒授名譽管理學博士給國巨集團董事長陳泰銘，表彰他在經營管理世界級企業的傑出成就，及在國際藝術、台灣教育與公益等各領域的卓越貢獻。

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中山大學指出，國巨集團創辦人陳泰銘董事長是全球知名的企業家，過去30多年來，透過區域性及國際性併購的管理整合，讓國巨集團事業的版圖，擴張到全球25個國家，企業旗下有4萬多名員工，年營業額高達45億美元，成為全球電子零組件業界的領導廠商，國巨於明年初將完成整併奇力新公司，象徵著該集團未來將成為全球罕見橫跨電阻、電容、電感、磁性元件的旗艦級被動元件大廠。

▲國巨集團董事長陳泰銘今（27）日獲頒中山大學名譽管理學博士。（圖／中山大學提供）
▲國巨集團董事長陳泰銘今（27）日獲頒中山大學名譽管理學博士。（圖／中山大學提供）
「人才是國巨集團茁壯的重要根基」，國巨集團董事長陳泰銘獲頒名譽管理學博士學位時表示，他所率領的國巨集團的企業經營策略是「根留台灣、全球佈局」，也就是「以台灣為中心、佈局全世界」， 2020年在高雄投資設立全球研發中心及高階產品生產基地，持續在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，積極創造就業機會，提供人才發揮的國際化平台，讓國巨成為具備全球性產品、技術、人才及銷售等競爭優勢的領先地位。


中山大學校長鄭英耀強調，陳泰銘董事長在高雄市的企業發展佈局，將為高雄地區後續發展帶來重大貢獻，特別是在人才培育方面「他真的不遺餘力」，鄭英耀校長也分享陳泰銘董事長在企業經營管理成就外「感性的另一面」，他表示，陳泰銘董事長是獲《ARTnews》評定為全球第四大的藝術品收藏家，長期致力推動全球文化藝術發展，國巨集團更以「及時雨」的積極作為，長期給予國內天災受災戶及弱勢濟助，學校這次授其名譽管理學博士學位，實至名歸。

高雄市長陳其邁致詞時指出，陳泰銘董事長的創業故事是一個高雄傳奇，他是「下港囝仔」，白手起家，年輕時到北部打拚，後來成功闖出一片天，不論是在被動元件、積層陶瓷電容等領域，都是全球領導品牌，此外也具備藝術等跨領域知識。

陳其邁說，陳董事長在企業經營外，最令人動容的是他對台灣人的關懷，如高雄鳳梨滯銷，他二話不說就採購4千箱助在地果農紓困，陳其邁強調，一個企業家的成功不在於累積多少財富，而在對土地與人性的關懷，對於陳泰銘董事長在家鄉高雄，獲得名譽管理學博士學位榮銜，他致上最誠摯的祝福。

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