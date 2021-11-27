連俞涵：貓也懂客語！跟《茶金》郭子乾靠擁抱「通電」
《茶金》全劇拍攝114天，遍及16個縣市、20多個古蹟景點，在新竹縣除了露德聖母朝聖地、內豐石橋、羅山林道等地取景，茶業大王「吉桑」張福吉的住家與接待賓客處所拍攝地—姜阿新洋樓，更是連俞涵、郭子乾、薛仕凌最喜歡的拍攝地點，《茶金》劇組今（27）日在新竹舉辦北埔感恩特映會，重回舊地邀請當地的茶場主人、茶師、茶農一同觀影。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-27 19:30:06
連俞涵、許安植與郭子乾拍攝的第一場的對手戲就在這裡，郭子乾說：「林君陽導演請俞涵跟我來個大擁抱，從此父女就通了電，打開了心房。」愛貓的連俞涵也分享鏡頭外的花絮，她笑說：「北埔這裡的貓也聽得懂客語，而且，說客語才會喵喵地過來理人，說國語沒用。」
許安植飾演天才茶師山妹，當初看劇本時，她覺得山妹完全就是個理工女，雖然日常生活中，自己有時候非常理性，但同時，也擁有很多的感性，於是，偷偷把自己的這個性格放在山妹裡。「有點像是《哈利波特》中比較內斂的妙麗，聰明中帶著淡定，每件事情只要用心好好做好，相信一定會有好的結果。」
活動現場冠蓋雲集，有文化部長李永得、客家委員會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅、新竹縣北埔鄉長莊明增，以及公廣集團董事長陳郁秀、公視總經理徐秋華、客家電視台長張壯謀，和《茶金》靈感原型姜阿新先生的第二代廖運潘、姜麗芝夫婦，《茶金》製作人徐青雲、湯昇榮，共同製作人羅亦娌，製片統籌蘇國興，及演員連俞涵、郭子乾、許安植。