藍心湄評金馬紅毯「都很醜」挨譙　反擊網友忠言逆耳

時尚教主藍心湄今年率領《女人我最大》軍團，包括造型師Kevin、佑群老師、髮型師Ryan，藝人海裕芬等人直播，講評金鐘獎紅毯上明星們的行頭、打扮，雖然盛典上眾星雲集、天價珠寶盡出，藍心湄卻直率表示，明星穿著不夠完美，除了給邱澤好評以外，對其他人都不甚滿意，忍不住嘟嘴說：「好難喔，我覺得都好醜，選不出來！」最美女星則投給了溫貞菱。





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▲藍心湄為講評金馬紅毯，特地向國外廠商借來服裝穿搭。（圖／翻攝《女人我最大》YouTube）

對自己要求甚高的藍心湄，盛裝出席節目直播，造型非常亮眼，在評選過程展現嚴格標準，審視每個紅毯女星穿著，包括許瑋甯很美，但禮服稍嫌太長、李心潔飾品搭配完美，可惜裙擺顯皺，陳庭妮則是服裝拉鍊太明顯，可能是時間太趕，或者是品牌無法授權修改長度，所以感覺全都差一點，白靈自製的奇裝異服也讓她皺眉，嘆「有點擔心薔薔變這樣」。

最後評選時刻，藍心湄首先評論邱澤最帥，直指李沐最醜，旁人緩頰說只是怪而已，她勉為其難表示，「我只能選一帥，我無法選出三帥，我就是那麼嚴格與X巴，其他人差一點點」、「好難喔，我們明年不要辦了好不好」，還笑說媽媽在等我吃飯，要大家快一點，讓嘉賓們都笑翻了。

▲以《當男人戀愛時》入圍男主角的邱澤，是藍心湄眼裡唯一穿搭最合適的明星。（圖／NOWnews攝影中心）

當天節目播出後，藍心湄的言論受到熱議，有網友抨擊她只會買名牌，她今（29）日在社群平台上表示，既然答應評論紅毯，就是要說真話，「忠言逆耳，阿妓（姊姊）我都幾歲了，無需諂媚吧，好聽的話給別人去説！」也表示辛苦賺錢買名牌，並不礙著別人，這些年也不遺餘力介紹台灣之光，宣揚本土品牌。網友、明星們也紛紛留言替她打氣，認為她評論中肯。GIGI說：「妳是我認識最說真話的人了啦。」張本渝也留言：「我所認識的妳是要嘛不說，要說就是看到如何讓那個人變更好的點給意見的人。」



