藍心湄評金馬紅毯「都很醜」挨譙　反擊網友忠言逆耳

時尚教主藍心湄今年率領《女人我最大》軍團，包括造型師Kevin、佑群老師、髮型師Ryan，藝人海裕芬等人直播，講評金鐘獎紅毯上明星們的行頭、打扮，雖然盛典上眾星雲集、天價珠寶盡出，藍心湄卻直率表示，明星穿著不夠完美，除了給邱澤好評以外，對其他人都不甚滿意，忍不住嘟嘴說：「好難喔，我覺得都好醜，選不出來！」最美女星則投給了溫貞菱。
最後評選時刻，藍心湄首先評論邱澤最帥，直指李沐最醜，旁人緩頰說只是怪而已，她勉為其難表示，「我只能選一帥，我無法選出三帥，我就是那麼嚴格與X巴，其他人差一點點」、「好難喔，我們明年不要辦了好不好」，還笑說媽媽在等我吃飯，要大家快一點，讓嘉賓們都笑翻了。
當天節目播出後，藍心湄的言論受到熱議，有網友抨擊她只會買名牌，她今（29）日在社群平台上表示，既然答應評論紅毯，就是要說真話，「忠言逆耳，阿妓（姊姊）我都幾歲了，無需諂媚吧，好聽的話給別人去説！」也表示辛苦賺錢買名牌，並不礙著別人，這些年也不遺餘力介紹台灣之光，宣揚本土品牌。網友、明星們也紛紛留言替她打氣，認為她評論中肯。GIGI說：「妳是我認識最說真話的人了啦。」張本渝也留言：「我所認識的妳是要嘛不說，要說就是看到如何讓那個人變更好的點給意見的人。」