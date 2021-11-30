全臺首見跨河煙火在新北！侯友宜：範圍為101大樓高度2倍
全臺首見的跨河煙火在新北！新北市長侯友宜今（30）日宣布，今年12月31日將於淡江大橋施放約13分14秒的跨年煙火，象徵「一生一世就愛你」寓意，期盼國人能揮別過去一年疫情的陰霾，以美麗煙火迎接2022年到來。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-30 16:29:42｜2021-11-30 16:31:17
侯友宜表示，淡江大橋即將於2024年完工，市府特別規劃12月31日於淡江大橋施工構台及便道上辦理跨河的煙火秀活動，預計於20時22分施放煙火約13分14秒；預計2024年落成的淡江大橋，是全世界最大的單臂斜張橋，也希望淡江大橋跨河施放煙火的活動，未來比擬澳洲雪梨大橋的跨年煙火。
跨河煙火是否風雨無阻？侯友宜指出，會做好相關的萬全應變計畫，不管天氣如何，只要防疫能夠做好、守的住，煙火都還是會繼續辦；此外，基座建構起來長達1公里，是101大樓的2倍，特採用彈中彈的日本的七彩千輪，及3D手工造型的空中煙火，讓民眾用聽覺跟視覺的饗宴過歲末最後一天。
高灘處長謝俊隆說，「光耀新北－1314就愛你」的跨河煙火秀，首次以12寸彈裝填16寸彈藥珠，增加施放煙火效果，並採用日本升空煙火模式，添裝虎尾引信及生小花煙火，方便民眾捕捉煙火精彩瞬間；此外，煙火範圍長達1公里，為101大樓高度2倍，淡水及八里河岸均可觀賞，亦提供現場直播。